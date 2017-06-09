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Новости кино

Зимнее время

09.06.2017 14:30
Зимнее время

Грядущий 7-й сезон «Игры престолов» отметится не только меньшим количеством серий, чем обычно, но также будет содержать самый длительный эпизод в истории шоу (90 минут) и самый короткий, хронометраж которого составит 50 минут, сообщают ComingSoon.

Кроме того, как минимум еще один эпизод сериала будет длиться больше 60 минут.  Шоураннерами предпоследнего сезона «Игры престолов» снова выступили Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс. Режиссерами 7 эпизодов нового сезона стали Алан Тэйлор, Джереми Подесва, Марк Майлод и Мэтт Шекман

Релиз продолжения состоится на HBO 16 июля.

 

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