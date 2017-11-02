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12 воинов

02.11.2017 16:30
12 воинов

Вышел локализованный трейлер экшн-драмы «Кавалерия» с участием Криса ХемсвортаМайкла Шеннона и Майкла Пеньи. Сюжет фильма основан на реальных событиях и посвящен спецагентам ЦРУ, которые сразу после трагедии 11 сентября отправляются в Афганистан для борьбы с террористами.

Сценарий фильма написан Питером Крэйгом и Тедом Толли по одноименной книге Дага Стэнтона. В центре внимания находится элитный отряд, состоящий из специально натренированных агентов ЦРУ, члены которого сразу после событий 9/11 тайно пересекли границу страны верхом на конях, затем всё так же, на конях, захватили город Мазар-шариф и, по-прежнему не слезая с упомянутых животин, обезглавили Талибан. Кроме того, в процессе вторжения црушники активно вооружали и координировали местное население.

Режиссером ленты выступил Николай Фьюлси, а одним их продюсеров ‒ Джерри Брукхаймер. В касте также значатся Тэйлор ШериданЭльза ПатакиТревант РоудсОстин СтоуэллРоб Риггл, Ясмин Акер, Бен О'Тул и другие.

Российский релиз «Кавалерии» состоится 18 января 2018 года. 

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