К актерскому составу супергеройской ленты Марвел «Человек-муравей и Оса» присоединился Рэндолл Парк («Интервью», «Трудности ассимиляции»), которому предстоит воплотить образ агента ЩИТа Джимми Ву.
Режиссером второго «Человека-муравья» выступает Пейтон Рид, над сценарием фильма работали исполнитель главной роли Пол Радд, а также Эндрю Баррер, Гэбриель Феррари и Адам МакКей.
Премьера «Человека-муравья и Осы» с участием Пола Радда, Эванджелин Лилли (Хоуп ван Дайн / Оса), Майкла Дугласа (доктор Хэнк Пим), Джереми Реннера (Клинт Бартон / Соколиный Глаз), Майкла Пеньи (Луис) и Ханны Джон-Кэймен назначена на 5 июля 2018 года.
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