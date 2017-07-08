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Агент Ву

08.07.2017 16:00
Агент Ву

К актерскому составу супергеройской ленты Марвел «Человек-муравей и Оса» присоединился Рэндолл ПаркИнтервью», «Трудности ассимиляции»), которому предстоит воплотить образ агента ЩИТа Джимми Ву.

Режиссером второго «Человека-муравья» выступает Пейтон Рид, над сценарием фильма работали исполнитель главной роли Пол Радд, а также Эндрю Баррер, Гэбриель Феррари и Адам МакКей.

Премьера «Человека-муравья и Осы» с участием Пола Радда, Эванджелин Лилли (Хоуп ван Дайн / Оса), Майкла Дугласа (доктор Хэнк Пим), Джереми Реннера (Клинт Бартон / Соколиный Глаз), Майкла Пеньи (Луис) и Ханны Джон-Кэймен назначена на 5 июля 2018 года.

 

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