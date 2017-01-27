Наверх
Фильмы 2017 Невеста Притяжение Звонки Лего. Фильм: Бэтмен На пятьдесят оттенков темнее Джон Уик 2 Великая Стена Обитель зла: Последняя глава Защитники
Самые ожидаемые фильмы марта 2014 года.
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы марта 2014 года
Любить по-русски.
10 лучших российских романтических комедий
…А вместо сердца – пламенный мотор!
25 самых крутых кинотачек
Бреешь?
12 актрис, расставшихся с волосами ради роли
Я был молод, мне нужны были деньги….
12 ролей, сыгранных из любви к деньгам
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Актуальные идеи

27.01.2017 13:20
Актуальные идеи

В сентябре нас ждет выход второй части шпионского боевика «Kingsman», которую авторы обещают сделать еще безумнее. Недавно исполнитель роли Эггси Тэрон Эджертон поделился с журналистами деталями сюжета сиквела, а также намекнул на возможность выхода третьего фильма франшизы.

По словам актера, «Золотое кольцо» затронет злободневные политические проблемы: «Думаю, политики в нем очень много. “Президентская” тема проходит сквозь весь сюжет. Каждый раз, когда в мире Kingsman возникает новая глобальная угроза, она обязательно несет в себе подлинную актуальность … Пускай и в несколько искаженном виде, но глобальные политические темы в фильме всё же присутствуют».

Что касается продолжения серии, то Эджертон не отрицает возможность её появления: «Мэттью не из тех, кто любит бежать впереди паровоза, но “Kingsman” он действительно считает своим детищем и не позволит испортить его какими-нибудь дерьмовыми идеями. Посмотрим, как пойдет, если он сможет найти правильное направление, то вряд ли милые ребята из Fox помешают ему сделать из “Kingsman” продолжающуюся франшизу».

Во второй части снова появятся Колин Ферт, Марк Стронг и Эдвард Холкрофт. Роль главы ЦРУ исполнит Холли Берри, а Педро Паскаль воплотит образ некоего «Джэка Дэниелса». Джулианна Мур снимется в роли главной злодейки сиквела. Имена персонажей Ченнинга Татума, Элтона Джона, Винни Джонса и Джеффа Бриджеса не называются.

По сюжету, новый злодей устроил атаку на штаб-квартиру Kingsman, и Эггси с Мерлином приходится работать совместно с американским агентством Statesman, чтобы спасти мир. В прокате блокбастер окажется с 28 сентября.

 

 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Будем жечь!. 15 неожиданных ролей, способных украсить грядущие фильмы (Евгений Ухов, Film.ru)
06.06.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Будем жечь!

Не важно, сколько денег вложено в бюджет картины, или какого уровня спецэффекты приготовлены для проекта, самую большую роль в успехе фильмов продолжают играть актеры  →

Новости по теме

06.12.2016
Тэрон Эджертон о крутости второй части «Kingsman».
05.10.2016
Сиквел экшена «Kingsman» будет безумнее первой части.
02.09.2016
Колин Ферт о своем возвращении в сиквеле «Kingsman».
12.07.2016
Паскаль и Ферт на съемках «Kingsman 2».
29.06.2016
Винни Джонс в «Kingsman 2».

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

Горячая десятка. Ожидаемые фильмы августа 2014 года Горячая десятка. Ожидаемые фильмы августа 2014 года
15 самых красочных авиакатастроф в кино 15 самых красочных авиакатастроф в кино
12 лучших спортивных биографий 12 лучших спортивных биографий
12 выдающихся кинозлодеек 12 выдающихся кинозлодеек
15 лучших острот экшен-героев 15 лучших острот экшен-героев
15 лучших песен бондианы 15 лучших песен бондианы

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть