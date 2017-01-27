Актуальные идеи

В сентябре нас ждет выход второй части шпионского боевика «Kingsman», которую авторы обещают сделать еще безумнее. Недавно исполнитель роли Эггси Тэрон Эджертон поделился с журналистами деталями сюжета сиквела, а также намекнул на возможность выхода третьего фильма франшизы.

По словам актера, «Золотое кольцо» затронет злободневные политические проблемы: «Думаю, политики в нем очень много. “Президентская” тема проходит сквозь весь сюжет. Каждый раз, когда в мире Kingsman возникает новая глобальная угроза, она обязательно несет в себе подлинную актуальность … Пускай и в несколько искаженном виде, но глобальные политические темы в фильме всё же присутствуют».

Что касается продолжения серии, то Эджертон не отрицает возможность её появления: «Мэттью не из тех, кто любит бежать впереди паровоза, но “Kingsman” он действительно считает своим детищем и не позволит испортить его какими-нибудь дерьмовыми идеями. Посмотрим, как пойдет, если он сможет найти правильное направление, то вряд ли милые ребята из Fox помешают ему сделать из “Kingsman” продолжающуюся франшизу».

Во второй части снова появятся Колин Ферт, Марк Стронг и Эдвард Холкрофт. Роль главы ЦРУ исполнит Холли Берри, а Педро Паскаль воплотит образ некоего «Джэка Дэниелса». Джулианна Мур снимется в роли главной злодейки сиквела. Имена персонажей Ченнинга Татума, Элтона Джона, Винни Джонса и Джеффа Бриджеса не называются.

По сюжету, новый злодей устроил атаку на штаб-квартиру Kingsman, и Эггси с Мерлином приходится работать совместно с американским агентством Statesman, чтобы спасти мир. В прокате блокбастер окажется с 28 сентября.