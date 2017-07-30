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Атака Скруллов

30.07.2017 08:30
Атака Скруллов

Художник Джерад Маранц поделился концепт-артами к фильму «Капитан Марвел», изображающими главных злодеев блокбастера – Скруллов, межгалактических гуманоидов, способных превращаться в живые организмы и предметы.

В отличие от подавляющего большинства лент из киновселенной Марвел, действие картины с участием Бри Ларсон развернется в прошлом, а именно в 1990-е годы. Нас ждет появления чуть более молодого Ника Фьюри, причем в этот раз носить повязку Сэмюэлю Л. Джексону не придется – его персонаж будет полностью зрячим.

Главная героиня проекта, Кэрол Денверс, впервые появилась в комиксах в 1968 году. Дослужившись до майора ВВС США, Кэрол стала работать на Ника Фьюри, пока однажды взрыв психо-магнетонного устройства не привел к трансформации Денверс в гибрид человека и Крии. Так Кэрол Денверс стала Мисс Марвел, а позднее Двойной Звездой и новым Капитаном Марвел.

Режиссерами кинокомикса выступят Анна Боуден и Райан ФлекПрогулка по Миссисипи»). Сценарий написали Мег ЛеФовГоловоломка») и Николь ПерлманСтражи Галактики»).

Премьера «Капитана Марвел» запланирована на 8 марта 2019 года.

 

 

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