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Автобот Сины

01.08.2017 09:20
Автобот Сины

Paramount Pictures поделились синопсисом спин-оффа «Трансформеров» о Бамблби, а также огласили полный актерский состав проекта, который накануне пополнил рестлер Джон Сина.

Действие сюжета развернется в 1987 году. Находясь в бегах, Бамблби отыскивает пристанище в небольшом городке на калифорнийском побережье. Вскоре поврежденного Автобота, получившего несколько боевых ранений, обнаруживает подрабатывающая в местном гараже девушка Чарли (Хейли Стайнфелд), которой вот-вот исполнится 18 лет. Восстановив раненого Бамблби, девушка осознает, что перед ней не совсем обычный Volkswagen «Жук».

Над сценарием спин-оффа работала Кристина ХодсонВзаперти»), а постановкой займется Тревис НайтКубо: Легенда о самурае»), для которого лента станет дебютом в игровом кино. Продюсерами спин-оффа выступят Майкл Бэй и Акива Голдсман. В каст фильма также входят Памела Эдлон, Грейси Дзинни, Рикардо Ойос, Эбби Куинн, Хорхе Лендеборг мл., Рэйчел Кроу, Джейсон Дракер и Стивен Шнайдер.

Релиз «Бамблби» перенесен с изначальной даты 8 июня 2018 года на 21 декабря того же года, и теперь блокбастер станет прямым конкурентом для выходящего в тот же день «Аквамена» Джеймса Вана.

 

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