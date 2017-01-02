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Беды сирот

02.01.2017 17:10
Беды сирот

Порция свежих кадров и второй тизер сериала Netflix «Лемони Сникет: 33 несчастья» – адаптации знаменитой книжной серии Дэниэла Хэндлера. Образ Графа Олафа воплощает Нил Патрик Харрис («Как я встретил вашу маму»). 

Сюжет цикла рассказывает о приключениях сирот по имени Вайолет (Малина Вайссман), Клаус (Луис Хайнс) и Санни, которые пытаются узнать правду по поводу смерти своих родителей, попутно спасаясь от козней алчного графа Олафа (Харрис). Также в сериале появится сам рассказчик – Лемони Сникет – в исполнении Патрик Уорбертон («Клава, давай!»).

Исполнительным продюсером 8-серийного проекта выступил Барри Зонненфельд, а премьера состоится на Netflix в пятницу, 13-го января 2017 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

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