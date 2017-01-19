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Бэтмен и Спайди

19.01.2017 20:05
Бэтмен и Спайди

Том Холлэнд дал новое интервью, в котором рассказал об опыте совместной работы с легендарным Майклом Китоном на съемках «Человека-паука: Возвращение домой». По словам актера, Китон вел себя очень уверенно и постоянно напоминал Холлэнду, кто тут Бэтмен.

«Это было потрясно! Китон – крутой парень. Однажды мы снимали сцену с дракой, и я врезал ему. После чего Майкл медленно повернулся ко мне и сказал: “Я Бэтмен”. Вообще он часто разговаривал цитатами из “Бэтмена” во время съемок», – поделился Том.

Поработав с Мстителями в фильме «Первый мститель: Противостояние», Питер Паркер (Том Холлэнд) возвращается к обычной жизни в Квинсе с любимой тетушкой Мэй (Мариса Томей), при этом оставаясь под присмотром своего нового наставника – Тони Старка (Роберт Дауни мл.). Питер пытается привыкнуть к обыденной рутине, но ему мешает желание стать кем-то большим, чем просто дружелюбным соседом Человеком-Пауком, а также внезапно возникнувший злодей Стервятник (Китон), угрожающий уничтожить все самое ценное в жизни Паркера.

В актерский состав также входят Майкл Чернас, Джон Фавро, Зендая Коулман, Кеннет Чой, Лора Харрьер, Ангур Райс, Джейкоб Баталон, Логан Маршалл-Грин, Боким Вудбайн, Дональд Гловер, Мартин Старр и другие.

Режиссерское кресло досталось Джону УоттсуПолицейская машина»), сценарий написали Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. Голдштейн, работавшие над комедией «Каникулы».

Российская премьера нового «Человека-паука» назначена на 6 июля.

 

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