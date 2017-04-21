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Без Торетто

21.04.2017 23:20
Без Торетто

После невероятного успеха восьмой части франшизы «Форсаж», Universal решили анонсировать создание спин-оффа экшен-серии! В центре сюжета нового блокбастера окажутся персонажи Дуэйна «Скалы» Джонсона и Джейсона Стэйтема.

Постоянный сценарист «Форсажей» Крис Морган напишет скрипт и для спин-оффа, однако сейчас проект находится на самой ранней стадии разработки. Кроме того, Variety добавляют, что Сайфер в исполнении Шарлиз Терон может стать центральной злодейкой и в этом фильме. На данный момент «Форсаж 8» собрал в прокате 685 миллионов долларов, при этом картине еще предстоит попасть на экраны Польши, Румынии и Японии.

 

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