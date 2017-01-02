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Безумие Вина

02.01.2017 21:24
Безумие Вина

Coming Soon поделились эксклюзивным роликом о создании боевика «Три икса: Мировое господство». В третьем фильме экшен-франшизы Ксандер Кейдж (Вин Дизель) и его команда экстремалов будут искать невероятно опасное оружие под названием «Ящик Пандоры».

Суперагент Ксандер Кейдж возвращается из добровольного изгнания, чтобы найти зловещее и мощное оружие «Ящик Пандоры». Но герою придется поспешить: завладеть оружием хочет опасный Сян и его команда головорезов. Для победы в опасной гонке, на кону которой стоит судьба человечества, Ксандер собирает свой отряд из ищущих острых ощущений экстремалов.

За постановку отвечает режиссер Д.Дж. Карузо («Забирая жизни», «На крючке»), а в каст вошли Сэмюэл Л. ДжексонНина ДобревТони ДжаРори МакКэннРуби РоузДонни ЙенНикки ДжемТони Коллетт и другие.

Отечественная премьера новой части «Трех иксов» состоится 19 января.

 

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