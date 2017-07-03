Богатый Грю

Анимационная лента «Гадкий я 3» попала на первое место топа американского бокс-офиса, заработав за первый уик-энд в США $75,4 миллиона. Таким образом, мультфильм стартовал слабее, чем «Гадкий я 2» ($83,5 млн) и спин-офф «Миньоны» ($115,7 млн). В зарубежном прокате новая часть анимационной франшизы собрала уже $116,9 миллиона.

Другой новичок этой недели, экшен «Малыш на драйве», попал на вторую строчку бокс-офиса США с $30 миллионами. На третьем месте оказался лидер прошлой недели, блокбастер «Трансформеры: Последний рыцарь», сборы которого упали на 63% и составили $17 миллионов. Всего фильм на данный момент заработал $429,9 миллиона.