Богатый Одинсон

Супергеройский блокбастер «Тор: Рагнарёк» продолжает лидировать в домашнем прокате и за вторую неделю добавил в свою копилку ещё $56,6 миллиона. Между тем общемировые сборы ленты Тайки Вайтити составляют уже $650 миллионов.

Вторая строчка топа американского бокс-офиса на этой неделе отошла комедии «Здравствуй, папа, Новый год! 2», заработавшей за дебютный уик-энд $30 миллионов. Третье место досталось ещё одному новичку, «Убийству в Восточном экспрессе», с $28,2 миллиона за первые выходные (с учетом зарубежного проката фильм на данный момент заработал $85,4 миллиона).