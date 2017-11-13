Наверх
Фильмы 2017 Тор: Рагнарёк Фиксики: Большой секрет Убийство в Восточном экспрессе Лига справедливости Коматозники Здравствуй, папа, Новый год! 2 Легенда о Коловрате
Возвращение живых творцов.
10 знаменитостей, которые уходили из кино и возвращались обратно
Коммунальные миры.
10 телевизионных вселенных, объединяющих несколько сериалов
Голливудские бюсты.
20 звезд с внушительной грудью
Мульт-ностальгия.
10 лучших западных заставочных песен мультсериалов 1980-1990-х
Своего нам не надо….
10 изначально мужских киноролей, сыгранных женщинами
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Богатый Одинсон

13.11.2017 10:29
Богатый Одинсон

Супергеройский блокбастер «Тор: Рагнарёк» продолжает лидировать в домашнем прокате и за вторую неделю добавил в свою копилку ещё $56,6 миллиона. Между тем общемировые сборы ленты Тайки Вайтити составляют уже $650 миллионов.

Вторая строчка топа американского бокс-офиса на этой неделе отошла комедии «Здравствуй, папа, Новый год! 2», заработавшей за дебютный уик-энд $30 миллионов. Третье место досталось ещё одному новичку, «Убийству в Восточном экспрессе», с $28,2 миллиона за первые выходные (с учетом зарубежного проката фильм на данный момент заработал $85,4 миллиона).

 


 0

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Пленники паранойи. 10 лучших экранных детективов, где все под подозрением (Борис Иванов, Film.ru)
10.11.2017
Борис Иванов, Film.ru

Пленники паранойи

Экранное расследование обычно проходит в разъездах. Сыщик приезжает на место преступления, разыскивает и опрашивает свидетелей, посещает экспертов и постепенно очерчивает круг подозреваемых. Но...  →
Лучший сыщик с дипломом. 8 лучших воплощений Эркюля Пуаро на экране (Евгений Ухов, Film.ru)
09.11.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Лучший сыщик с дипломом

В это сложно поверить, но когда-то в мировой культуре не существовало супергероев, а люди с незапамятных времен нуждались в защите и покровительстве. На рубеже XIX-XX веков умами обывателей...  →
Поезд в крови. Все, что мы можем рассказать о новом кинодетективе «Убийство в Восточном экспрессе» (Борис Иванов, Film.ru)
08.11.2017
Борис Иванов, Film.ru

Поезд в крови

Роскошный поезд, 12 пассажиров из разных стран и покойник, зарезанный среди ночи. Все под подозрением, но кто может разобраться в случившемся, пока экспресс застрял из-за снежной лавины? Только...  →
Против течения: Халк. Зелен еще: Почему Marvel не хочет снимать сольный фильм про Халка? (Евгений Ухов, Film.ru)
07.11.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Против течения: Халк

Когда в середине 2000-х Marvel Studios взялась за идею перенести на большой экран комиксы издательства Marvel, компания столкнулась с серьезной проблемой – все лучшие персонажи уже были...  →
Следствие ведут усы. Рецензия на фильм «Убийство в Восточном экспрессе» (Борис Иванов, Film.ru)
06.11.2017
Борис Иванов, Film.ru

Рецензия на фильм «Убийство в Восточном экспрессе»

Новая экранизация классического детективного романа с красивой картинкой, мощным актерским составом и непродуманным сценарием  →
Блог: В целом понравилось «Убийство в Восточном экспрессе» (Борис Хохлов)
09.11.2017
Борис Хохлов

Блог: В целом понравилось «Убийство в Восточном экспрессе»

...  →
Блог: Не хочу снова выглядеть стукачом (Евгений Ухов)
08.11.2017
Евгений Ухов

Блог: Не хочу снова выглядеть стукачом

Не хочу снова выглядеть стукачом, но в конце 2017 года обрезать финальные титры в кино - это какой-то каменный век. Да еще и в фильмах Marvel, где о микрофиналах в кинотеатре знает даже самая...  →
Блог: Третий Тор (Борис Хохлов)
03.11.2017
Борис Хохлов

Блог: Третий Тор

Третий Тор неожиданно очень хороший. Надо же.  →
Фоторепортаж: Российские знаменитости стали свидетелями «Убийства в Восточном экспрессе»
09.11.2017

Фоторепортаж: Российские знаменитости стали свидетелями «Убийства в Восточном экспрессе»

В кинотеатре «МОСКВА» кинокомпания «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК ФОКС СНГ» представила российскую премьеру новой экранизации классического детектива Агаты Кристи «Убийство в...  →
Фоторепортаж: Премьера фильма "Здравствуй, папа, Новый год! 2" в Лос-Анжелесе
07.11.2017

Фоторепортаж: Премьера фильма «Здравствуй, папа, Новый год! 2» в Лос-Анжелесе

В Лос-Анжелесе прошла премьера комедии "Здравствуй, папа, Новый Год! 2". Мел Гибсон, Марк Уолберг и другие актеры представили картину звездным гостям.  →
Фоторепортаж: Фоторепортаж с выставки Comic Con Russia
03.10.2017

Фоторепортаж: Фоторепортаж с выставки Comic Con Russia

Выставка Comic Con Russia действовала в Москве с 28 сентября по 1 октября. Для ее посетителей все четыре дня работали стенды компании Disney по самым ожидаемым фильмам 2017 года: фильм Disney и...  →
Фоторепортаж: Презентации фильмов MARVEL «Тор: Рагнарёк» и «Чёрная Пантера» на на международном фестивале поп-культуры Comic Con
24.07.2017

Фоторепортаж: Презентации фильмов MARVEL «Тор: Рагнарёк» и «Чёрная Пантера» на на международном...

В субботу, 22 июля, на международном фестивале поп-культуры Comic Con в г.Сан Диего, шт. Калифорния, были представлены новые эксклюзивные материалы к предстоящим блокбастерам MARVEL «Тор:...  →
Фоторепортаж: "Убийство в Восточном экспрессе": Презентация в Лондоне
16.05.2017

Фоторепортаж: «Убийство в Восточном экспрессе»: Презентация в Лондоне

В Лондоне прошла презентации экранизации детектива Агаты Кристи, фильма Кеннета Браны "Убийство в Восточном экспрессе". ...  →
показать еще

Новости по теме

09.11.2017
Забавный проморолик «Тора: Рагнарёк» о молоте Мёльнире.
06.11.2017
«Тор: Рагнарёк» вырвался в лидеры мирового проката.
05.11.2017
Объявлены стартовые кассовые сборы ленты «Тор: Рагнарёк».
31.10.2017
Марк Руффало о масштабе третьих и четвертых «Мстителей»
30.10.2017
Восьмая «Пила» лидирует по сборам в американском прокате.

Свежие рецензии


Главное

Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году!
08:00
Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году!
10 фильмов, вдохновленных конспирологией
Зеркало для героя
12.11
Зеркало для героя
10 самых смешных ролей, в которых голливудские звезды сыграли сами себя
Драку заказывали?
11.11
Драку заказывали?
10 фильмов, в которых экранные кулачные поединки вышли из-под контроля
Пленники паранойи
10.11
Пленники паранойи
10 лучших экранных детективов, где все под подозрением
Лучший сыщик с дипломом
09.11
Лучший сыщик с дипломом
8 лучших воплощений Эркюля Пуаро на экране
Темная справедливость
06.11
Темная справедливость
12 фильмов, в которых злодеи правы
Умереть не встать
05.11
Умереть не встать
10 лучших голливудских картин, в которых злодей убивает главного героя
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

12 будущих фильмов, которые скорее всего не будут сняты 12 будущих фильмов, которые скорее всего не будут сняты
13 актеров, выдающих по несколько фильмов в год 13 актеров, выдающих по несколько фильмов в год
8 лучших воплощений Эркюля Пуаро на экране 8 лучших воплощений Эркюля Пуаро на экране
7 бритоголовых экшн-героев 7 бритоголовых экшн-героев
10 порнопародий на голливудские блокбастеры 10 порнопародий на голливудские блокбастеры
10 самых шокирующих голливудских разводов 10 самых шокирующих голливудских разводов

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть