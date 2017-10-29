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Большие мечты

29.10.2017 19:00
Большие мечты

В грядущем байопике «Горе-творец» Джеймс Франко не только занял режиссерское кресло, но и воплотил образ легендарного Томми Вайсо. Однако изначальный выбор самого создателя «Комнаты» был другим: по словам Франко, Вайсо хотел, чтобы его изобразил на большом экране Джонни Депп.

«Нам было необходимо получить права на экранизацию его истории, поэтому я созвонился с Вайсо и Грегом [Сестеро]. Томми хотел увидеть в роли себя Джонни Деппа. В ответ я лишь рассмеялся, но он отреагировал со словами: “Почему ты смеешься?”. Я не хотел настаивать на своей кандидатуре или моего брата, поскольку на тот момент контракт мы еще не подписали, но затем Грег всё-таки предложил меня, и Вайсо не стал противиться: “Да, можно и Джеймса. Я видел несколько твоих работ, есть как хорошие, так и плохие”», ‒ рассказал Франко на специальном показе «Горе-творца».

 

Джеймс продолжает: «Уже позднее я узнал, что Томми считает себя Джеймсом Дином, и в “Комнате” он так лихо цитировал его строки из “Бунтаря без причины”: “Ты разрываешь меня на части, Лиза!”. Вайсо уверен, что он и есть Джеймс Дин. Думаю, Томми выбирал между мной и Джонни Деппом, поскольку ранее я уже воплощал образ Дина [в одноименной ленте 2001 года]».

 

Релиз биографической комедии о создании одного из худших фильмов в истории кино состоится в американском прокате 8 декабря.

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