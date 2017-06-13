Наверх
Фильмы 2017 Чудо-Женщина Спасатели Малибу Нелюбовь Мумия Тачки 3 Трансформеры: Последний рыцарь Гадкий я 3 Человек-паук: Возвращение домой
А все могло быть иначе.
10 финалов известных фильмов, переписанных до неузнаваемости
Звездное злодейство.
10 голливудских знаменитостей, причастных к насильственным преступлениям
Не удержали.
10 крупных фильмов, которые спиратили до премьеры
Очень плохие папочки.
12 звезд кино, которых не назовешь образцовыми отцами
Тут и сказочке конец.
12 франшиз, которые не пережили 2016 год
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Борьба Цезаря

13.06.2017 00:00
Борьба Цезаря

20th Century Fox выпустили новый ТВ-спот фантастического блокбастера «Планета обезьян: Война» – третьего фильма трилогии и второго, снятого режиссером Мэттом Ривзом.

По сюжету триквела, Цезарь и его обезьяны вынуждены вступить в смертоносный конфликт с армией людей, которыми командует безжалостного Полковника. После того, как обезьяны стали нести колоссальные потери, Цезарь начинает борьбу со своими темными инстинктами и отправляется в мифический поход с целью отомстить за сородичей. На этот раз история сведёт Цезаря и Полковника лицом к лицу, сделав эту встречу определяющей для будущего обоих видов и будущего всей планеты.

Сценарий написал сам Ривз в компании с Марком Бомбэком («Росомаха: Бессмертный»). Актерский состав включает в себя Энди СеркисаВуди ХаррельсонаСтива ЗанаДжуди Грир, Макса Ллойда-ДжоунсаСару Кэннинг и других.

Российская премьера фильма состоится 13 июля.

 1

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Главные премьеры 2017 года. 30 самых масштабных фильмов 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
01.01.2017
Борис Иванов, Film.ru

Главные премьеры 2017 года

Чтобы вам проще было сориентироваться в расписаниях грядущих премьер, мы составили список из 30 самых грандиозных лент, которые выйдут в будущем году  →

Новости по теме

08.06.2017
Постер и фрагмент из «Планеты обезьян: Война» Мэтта Ривза.
06.06.2017
Новый промо-ролик экшена «Планета обезьян: Война».
31.05.2017
Промо-ролик ленты «Планета обезьян: Война» Мэтта Ривза.
25.05.2017
ТВ-споты блокбастера «Планета обезьян: Война» Мэтта Ривза.
19.05.2017
Два новых промо-ролика экшена «Планета обезьян: Война».

 

Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

7 киноперсонажей, написанных под мужчин, но сыгранных женщинами 7 киноперсонажей, написанных под мужчин, но сыгранных женщинами
13 неудачных розыгрышей в кино 13 неудачных розыгрышей в кино
10 голливудских знаменитостей, которые в прошлом были бездомными 10 голливудских знаменитостей, которые в прошлом были бездомными
12 детских фильмов, пугающих взрослых больше, чем детей 12 детских фильмов, пугающих взрослых больше, чем детей
20 культовых видеоклипов, создатели которых стали большими режиссерами 20 культовых видеоклипов, создатели которых стали большими режиссерами
15 еще работающих режиссеров старше 70 лет 15 еще работающих режиссеров старше 70 лет

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть