Будущее Леи

Уход из жизни актрисы Кэрри Фишер стал настоящим шоком для фанатов киноэпопеи «Звёздные Войны», которые теперь задаются вопросом: какова же будет судьба её героини, Леи Органы? Как сообщают Variety, Фишер успела закончить свою часть съемок в «Эпизоде VIII».
По слухам, роль Леи в восьмом эпизоде будет значительно расширена по сравнению с «Пробуждением Силы», но как смерть актрисы повлияет на события «Эпизода IX», съемки которого запланированы на конец 2017 ‒ начало 2018 года, пока сказать трудно. Disney и Lucasfilm же традиционно хранят молчание относительно грядущих проектов саги.
В восьмом эпизоде Рей (Дейзи Ридли), уже сделавшая свои первые шаги в огромный мир в прошлой части, продолжит эпическое приключение вместе с Финном (Джон Бойега), По (Оскар Айзек) и Люком Скайуокером. Актерский состав пополнится и новичками саги, среди которых Бенисио Дель Торо и Лора Дерн.
Мировая премьера «Эпизода VIII», снятого Райаном Джонсоном, состоится 14 декабря 2017 года. «Эпизод IX» попадет на экраны 23 мая 2019 года.
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