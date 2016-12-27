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Новости кино

Уход принцессы

27.12.2016 21:15
Уход принцессы

В Лос-Анджелесе на 61-м году жизни скончалась Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи Органы в космической саге «Звёздные Войны». В ночь с пятницы на субботу актриса перенесла сердечный приступ, после которого так и не смогла поправиться.

Пресс-секретарь семьи Фишер опубликовал следующее заявления от лица дочери Кэрри, Билли Лурд: «С чувством невероятной скорби мы вынуждены сообщить, что Билли Лурд подтвердила новость о кончине её любимой матери Кэрри Фишер, ушедшей из жизни этим утром в 8:55. Она была любима миром, и нам её будет очень сильно не хватать. Вся наша семья благодарит Вас за ваши мысли и молитвы».

 

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