Быстрые зомби

Хотя вторая часть «Войны миров Z» (как и ребут «Пятницы, 13-го») исчезла из сетки релизов Paramount на этот год, студия все еще намерена выпустить ленту. Также источники сообщают, что Дэвид Финчер по-прежнему заинтересован в проекте и готов занять режиссерское кресло сиквела.

Как утверждают THR, Финчер ждет, пока студия даст «Войне миров Z 2» зеленый свет, чтобы приступить к активной разработке фильма. В планы режиссера входит создание меньшей по масштабу картины со скромным бюджетом. Сценарий сиквела уже написан, а Брэд Питт готов вернуться к своей роли – решение остается лишь за самими Paramount.