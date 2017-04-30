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Частота снайпера

30.04.2017 00:00
Частота снайпера

Психологический триллер «Стена» Дага Лаймана, действие которого разворачивается во время войны в Ираке, обзавелся свежим постером. Роли в проекте исполнили Аарон Тейлор-Джонсон, Джон Сина и Лэйт Накли.

В центре повествования находятся двое американских военных, засеченных вражеским иракским снайпером, при этому одному из солдат удается поймать радиочастоту иракца. Между противниками находится лишь полуразрушенная бетонная стена, поэтому исход битвы зависит не столько от физической силы, сколько от находчивости и силы воли вражеских сторон.

Премьера «Стены» запланирована на 12 мая.

 

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