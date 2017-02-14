Роберт Дауни мл. исполнит главную роль в новом проекте режиссера Ричарда Линклэйтера под названием «Человек из народа». Основой для фильма станет одноименный эпизод подкаста «Reply All».

Сюжет посвящен реальной истории о докторе-шарлатане Джоне Бринкли, который проложил свой путь к славе и богатству, используя поддельные лекарства, популизм и новейшую технологию того времени: радио. Вскоре невероятно популярным Бринкли заинтересовался доктор Моррис Фишбейн из Американской медицинской ассоциации, в течение десяти лет пытавшийся вывести врача-афериста на чистую воду.

Подкаст «Reply All» рассказывает о взаимном влиянии людей и технологий друг на друга. Эпизод «Человек из народа» вышел в эфир 19 января этого года. Продюсированием картины займется компания Роберта и его супруги Сьюзан Дауни Team Downey, Annapurna Pictures, Detour Filmproduction и Gimlet Media.