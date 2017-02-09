Дела служителя

Звезда сериала «Сладкая жизнь» Лукерья Ильяшенко примет участие в драме «Герасим» о глухонемом служителе церкви. Съемки картины от режиссера-дебютанта Ростислава Мусаева начнутся в Подмосковье уже в ближайшее время.

Сюжет ленты посвящен немому бездомному, получившему прозвище Герасим. Он служит в провинциальной церкви, живя в сторожке возле. Словом или делом герой помог почти каждому жителю городка. Но тут из столицы приезжают тени его прошлого…

Ильяшенко воплотит образ журналистки Кристины, а вот имя исполнителя роли главного героя команда пока не разглашает. Основные съемки пройдут в деревне Дарьино, недалеко от Одинцово. Именно там располагается церковь, в которой по сценарию будет жить Герасим.



История Герасима во многом пересекается с судьбой болгарского филантропа Добре Добрева, известного как Святой из Байлово. Во время второй мировой войны он полностью потерял слух. Сейчас 102-летний Дедушка Добре живет на территории церкви Святых Кирилла и Мефодия в родном селе Байлово и весь свой скудный доход отдает на восстановление болгарских храмов. Он собрал более 44 тысяч долларов.

Сценарист и продюсером проекта выступает Вадим Тартаковский («Гробы проклятых», «Бабоньки»), а оператором ‒ Максим Чирков («Пропавшие без вести», «Жаркий лед»). Дата выхода в прокат на данный момент неизвестна.