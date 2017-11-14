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День майора

14.11.2017 16:50
День майора

Первый взгляд на Дэниэла Дэ Кима в образе его персонажа из перезапуска «Хеллбоя» ‒ майора Бена Даймио, способного превращаться в ягуара. Роль заглавного героя досталась Дэвиду ХарборуОчень странные дела»).

Сюжет ребута расскажет о путешествии Хеллбоя в Англию, где ему предстоит сразиться с Нимуэ ‒ супругой Мерлина и Кровавой Королевой. Однако их битва неизбежно приведет к концу света, которого Хеллбой отчаянно пытается избежать.

Режиссерское кресло кинокомикса с рейтингом R занимает Нил МаршаллСпуск», «Игра престолов»). В образе приемного отца Хеллбоя, профессора Брума, появится Иэн МакШейнДэдвуд», «Американские боги»), а центральной злодейки Кровавой Королевы ‒ Милла Йовович. Софи Оконедо («Отель "Руанда"») сыграет провидицу леди Хэттон, Брайан Глисон («мама!»), воплотит образ лорда Адама Гларена из клуба «Осирис», а Элистеру ПетриИзгой-один») предстоит сыграть волшебника Мерлина.

Над сценарием трудились Кристофер Голден («Призраки альбиона: наследие»), создатель Хеллбоя Майк Миньола и Эндрю КосбиЭврика»), пообещавший представить мрачную и жестокую картину, балансирующую на грани между фильмом ужасов и кинокомиксом.

Премьера нового «Хеллбоя» ожидается 11 января 2019 года.

 


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