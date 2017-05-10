Кровь и металл

Эндрю Косби, работающий над сценарием анонсированного вчера перезапуска «Хеллбоя», дал интервью Silver Screen Beat, в котором пообещал, что новый фильм представит более мрачную и устрашающую версию титульного персонажа.

«Я не могу вдаваться в конкретные детали сюжета, поскольку они держатся в строжайшем секрете, но скажу лишь, что вас ждет более мрачная и жуткая версия Хеллбоя. Нил Маршалл с самого начала заявил о своем желании балансировать на грани между хоррором и кинокомиксом. Это была просто музыка для моих ушей, поскольку я хочу добиться того же, и подобное делает сам Миньола в комиксах», – говорит Косби.

В отличие от предыдущих картин, перезапуск с рабочим названием «Hellboy: Rise of the Blood Queen» рассчитан на рейтинг R. Главную роль исполнит Дэвид Харбор («Очень странные дела»), режиссерское кресло займет Нил Маршалл («Спуск», «Игра престолов»). Помогать Косби в написании сценария будут Кристофер Голден («Призраки альбиона: наследие») и создатель Хеллбоя Майк Миньола.

Даты начала съемок / выхода ленты в прокат не разглашаются.