Дикие напарники

Хотя в «Логане» Дэдпула мы уже точно не увидим, Райан Рейнольдс по-прежнему надеется свести Росомаху с Уэйдом Уилсоном в одном фильме. Во время беседы с Variety актер снова вернулся к этой теме, переведя стрелки на Хью Джекмана, который, возможно, и вернется к роли Логана еще раз.

«Я буду играть Дэдпула до тех пор, пока будет возможность. У нас в запасе полно сценарных набросков и сюжетов, по которым можно снять множество различных фильмов», – говорит Райан, намекая на совместный проект Дэдпула и Росомахи.

Джекмана же подобные планы приводят в смятение, поскольку после «Логана» Хью собирался распрощаться с образом когтистого мутанта (правда, теперь он настроен не так категорично): «Да, я колеблюсь, потому что пониманию, насколько идеально эти двое подходят друг другу. Только вот с таймингом могут быть проблемы».

«Уже и не знаю, как заставить его передумать», – добавляет Рейнольдс. «Тут всё зависит от аудитории: её я снова буду использовать по полной, чтобы убедить Хью сыграть Росомаху ещё разок».

Съемки «Дэдпула 2» начнутся в этом году, релиз намечен на 2018 год. Бюджет сиквела, по словам Райана, будет почти таким же, как и у первой части. Режиссерское кресло займет Дэвид Лейтч («Джон Уик»), а над сценарием трудятся «настоящие герои» Ретт Рис и Пол Верник, написавшие скрипт и для оригинальной ленты.