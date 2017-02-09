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Дикие предки

09.02.2017 12:30
Дикие предки

Безумная хоррор-лента «Мама и папа» обзавелась первым постером. Николас Кейдж и Сэльма Блэр сыграли в фильме мужа и жену, слетевших с катушек и решивших убить своих детей. Теперь у девушки-подростка и её маленького брата есть лишь 24 часа, чтобы спастись и выяснить причины внезапной массовой истерии.  

Постановкой картины занимался Брайан Тэйлор, со-режиссер двух «Адреналинов» и второго «Призрачного гонщика», он же трудился над сценарием хоррора. Дата премьеры «Мама и папы» не называется.

 

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