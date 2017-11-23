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Доктор Лоусон

23.11.2017 08:30
Доктор Лоусон

Джуд Лоу пополнил актерский состав кинокомикса «Капитан Марвел», где исполнит одну из ключевых ролей ‒ наставника главной героини и воина инопланетной расы Крии, известного как Мар-Велл или первый Капитан Марвел, наблюдающего за развитием человечества на Земле под личиной доктора Уолтера Лоусона.

В отличие от подавляющего большинства проектов киновселенной Марвел, действие сюжета развернется в прошлом, а именно в 1990-е годы. Нас ждет появления чуть более молодого Ника Фьюри, причем в этот раз носить повязку Сэмюэлю Л. Джексону не придется – его персонаж будет полностью зрячим. Центральными злодеями выступят Скруллы – межгалактическая раса зеленых гуманоидов, а также заклятых врагов Крии, способных превращаться в живые организмы и предметы. Образ лидера Скруллов примерит на себя Бен МендельсонИзгой-один», «По волчьим законам»).

Главная героиня картины, Кэрол Дэнверс (Бри Ларсон), впервые появилась в комиксах в 1968 году. Дослужившись до майора ВВС США, Кэрол стала работать на Ника Фьюри, пока однажды взрыв психо-магнетонного устройства не привел к трансформации Дэнверс в гибрид человека и Крии из-за слияния её генетической структуры со структурой ДНК Мар-Велла. Так Кэрол Дэнверс получила сверхчеловеческие силы, способность проецировать энергию и летать, став Мисс Марвел, а позднее Двойной Звездой и новым Капитаном Марвел.

Режиссерами супергеройского блокбастера выступят Анна Боуден и Райан ФлекПрогулка по Миссисипи»). Последнюю версию сценария создала Женева Робертсон-Дворет, переписавшая ранний скрипт от Мег ЛеФовГоловоломка») и Николь ПерлманСтражи Галактики»).

Съемки ленты стартуют в марте следующего года и продлятся до конца июля. Премьера «Капитана Марвел» запланирована на 8 марта 2019 года.

 


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