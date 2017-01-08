Дрэйк близко

Джо Карнахан объявил о завершении работы над сценарием экшена «Неизведанное: Удача Дрейка» – киноадаптации популярной серии видеоигр «Uncharted». За постановку картины отвечает Шон Леви (дилогия «Ночь в музее», «Очень странные дела»).

«Сделано и забыто. Теперь начинается настоящая работа. Если и есть сейчас в Голливуде более монструозно крутой экшен-сценарий, то я хочу срочно с ним ознакомиться, потому что вот эта вещица – просто бомба», – написал Карнахан у себя в Инстаграме.

Сюжет «Неизведанного» посвящен потомку исследователя сэра Фрэнсиса Дрэйка, охотнику за сокровищами Нэйтану Дрэйку, который считает, что нашел местонахождение Эль Дорадо – заветного Южно-американского города из золота.

Вскоре Sony приступят к пре-продакшену, однако имена участников съемочной команды и дата релиза фильма пока что не называются.