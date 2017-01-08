Наверх
Фильмы 2016 Новогодний корпоратив Пассажиры Дед Мороз. Битва Магов Кредо убийцы 28 панфиловцев Моана Викинг Елки 5 Изгой-один Монстр-Траки Три икса: Мировое господство
Смывайся!
10 выдающихся кинопобегов
Свадебные генералы.
Еще 10 режиссеров, сыгравших камео в чужих фильмах
Жутко, громко, запредельно, близко.
13 лучших документальных фильмов о музыке
Полеты во сне и наяву.
15 лучших фильмов о летающих китайцах
Вместе веселей.
10 фильмов, снимавшихся тремя и более режиссерами
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Дрэйк близко

08.01.2017 13:45
Дрэйк близко

Джо Карнахан объявил о завершении работы над сценарием экшена «Неизведанное: Удача Дрейка» – киноадаптации популярной серии видеоигр «Uncharted». За постановку картины отвечает Шон Леви (дилогия «Ночь в музее», «Очень странные дела»).

«Сделано и забыто. Теперь начинается настоящая работа. Если и есть сейчас в Голливуде более монструозно крутой экшен-сценарий, то я хочу срочно с ним ознакомиться, потому что вот эта вещица – просто бомба», – написал Карнахан у себя в Инстаграме.

 

Сюжет «Неизведанного» посвящен потомку исследователя сэра Фрэнсиса Дрэйка, охотнику за сокровищами Нэйтану Дрэйку, который считает, что нашел местонахождение Эль Дорадо – заветного Южно-американского города из золота.

Вскоре Sony приступят к пре-продакшену, однако имена участников съемочной команды и дата релиза фильма пока что не называются.

 

 4

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Новости по теме

01.12.2016
Джеки Чан сыграет в новом экшене Джо Карнахана.
26.10.2016
Шон Леви снимет фильм по игре Uncharted.
02.09.2016
Фильм по «Uncharted» лишился даты релиза.
21.08.2016
Карнахан об изменениях в «Плохих Парнях 3».
30.07.2016
Карнахан стал сценаристом «Uncharted».

Свежие рецензии


 


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

Кинематографические и телевизионные итоги 2016 года Кинематографические и телевизионные итоги 2016 года
10 фильмов, вызывающих страх высоты 10 фильмов, вызывающих страх высоты
13 неудачных розыгрышей в кино 13 неудачных розыгрышей в кино
10 актеров, сыгравших в одном фильме сразу несколько ролей 10 актеров, сыгравших в одном фильме сразу несколько ролей
15 лучших острот экшен-героев 15 лучших острот экшен-героев
10 кинозвезд, вступавших в брак с одним и тем же человеком дважды 10 кинозвезд, вступавших в брак с одним и тем же человеком дважды

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть