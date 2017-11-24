Другие планеты

Хотя прокатным хитом «Валериан и город тысячи планет» Люка Бессона стать так и не смог, режиссер заявил, что по-прежнему намерен выпустить сиквел, но только с гораздо меньшим бюджетом.

«Всё зависит от сюжета. На экранизацию истории второго фильма потребуется куда меньшая сумма. Хотя третья часть в моём представлении должна быть похожа на первую», ‒ говорит Бессон. «В любом случае, у сиквела нет такого масштаба, и сам сюжет совершенно иной… Оригинальная лента заложила фундамент, поэтому многие уже знакомые зрителям элементы можно использовать в дальнейших картинах».

От адаптаций «Валериана» в виде телесериала или анимационной ленты постановщик уже успел отказаться. Напомним, что фильм Бессона стал самым дорогим кинопроектом в истории Франции (с бюджетом 197,47 миллиона евро), собрав по миру разочаровывающие $225 миллионов. Тем не менее, появление на свет сиквела остается, судя по словам режиссера, лишь вопросом времени.