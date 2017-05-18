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Дуэль на корте

18.05.2017 18:20
Дуэль на корте

Первый тизер-трейлер и постеры к спортивной драме «Борг против Макинроя» с Шайей ЛаБафом в главной роли, посвященной напряженному поединку в финале Уимблдонского турнира 1980 года.

ЛаБаф примерил на себя образ скандально известного американского теннисиста Джона Макинроя, а Сверрир Гуднасон сыграл невозмутимого шведа Бьорна Борга, с которым Макинрой встретился на финальном матче Уимблдонского турнира.

Режиссером картины выступил Янус Педерсен, снявший ленту по сценарию Ронни Сэндала. В каст также вошли Стеллан Скарсгард, Дэвид Бамбер, Дженис Эхерн, Бьорн Гранат, Джейн Перри и другие.

Мировая премьера «Борга против Макинроя» запланирована на 8 сентября.

 

 

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