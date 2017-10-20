Эмоции Грэйвера

В июне следующего года на экраны попадет боевик «Солдат» ‒ продолжение фильма «Убийца» Дени Вильнёва. Недавно исполнитель одной из главных ролей проекта, Джош Бролин, поделился подробностями о сиквеле и пообещал, что вторая часть будет заметно брутальнее и жестче оригинала.

«Когда я ознакомился с финальным монтажом, то сразу понял, что это действительно отличное кино. Я был просто в восторге от него и даже удивился, что фильм получился настолько хорошим», ‒ говорит Бролин. «Дело в том, что сиквел вышел более суровым, во всех аспектах. У него огромный масштаб, и по сравнению с “Солдатом” “Убийца” выглядит значительно скромнее. Для меня первая часть была довольно интимной, и я никогда не понимал, почему крупные проекты не могут получаться такими же? Почему им необходимо быть менее эмоциональными? Но в случае с “Солдатом” мы смогли достигнуть данной цели: это чрезвычайно эмоциональная лента, очень напряженная, но посвященная тем же самым темам».

Сюжет сфокусируется на миссии Алехандро Гиллика (Бенисио Дель Торо), Мэтта Грэйвера (Бролин) и Стива Форсинга (Джеффри Донован), отправляющихся в Мексику, чтобы начать войну между конкурирующими Мексиканскими картелями. Изабела Монер сыграет роль упрямой дочери главы наркокартеля, которому будут противостоять находящиеся под прикрытием Гиллик и Грэйвер.

Режиссером картины выступил Стефано Соллима (сериал «Гоморра»), над сценарием трудился Тэйлор Шеридан («Любой ценой», «Ветреная река»). Предполагается, что «Солдат» станет второй частью трилогии, посвященной персонажам Дель Торо и Бролина.

Премьера картины запланирована на 28 июня 2018-го.