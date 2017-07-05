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Эмоции Вдовы

05.07.2017 10:15
Эмоции Вдовы

Скарлетт Йоханссон завершила свою часть съемок в марвеловском эпике «Мстители: Война бесконечности», и рассказал в беседе с Bravo об эмоциональном воссоединении Чёрной Вдовы с Брюсом Бэннером / Халком.

«Я только закончила сниматься в “Войне бесконечности”, первом фильме. Отношения моей героини с персонажем Марка Руффало продолжают развиваться. Честно говоря, после съемок я почувствовала себя по-настоящему опустошенной, и даже не знаю почему. Это было нечто, связанное с героем Марка, и хотя я должна была чувствовать себя очень уверенно, внезапно всё случилось наоборот – наши сцены напомнили мне о многих вещах, которые когда-то происходили в моей жизни», – делится Скарлетт.

В то время как Мстители и их союзники продолжают защищать мир от невероятных угроз, из космических теней возникает новая опасность в лице безумного титана Таноса (Джош Бролин). Печально известный на всю галактику деспот собирается завладеть всеми шестью Камнями Бесконечности – артефактами невообразимой мощи, чтобы перекроить реальность в соответствии со своей извращенной волей. Всё, ради чего на протяжении многих лет сражались Мстители, привело к этому кульминационному моменту, ведь судьба Земли и всего существующего никогда не была настолько неопределенной.

Съемочный процесс «Войны бесконечности» стартовал в январе и продлится до конца июня-начала июля. Пока что безымянных «Мстителей 4» начнут снимать, по словам Кевина Файги, уже в августе. Братья Руссо выступают режиссерами обеих картин, над сценарием работали Кристофер Маркус и Стивен МакФили.

Помимо шестерки героев из одноименной команды в «Войне бесконечности» поучаствуют Стражи Галактики (Звёздный Лорд, Гамора, Небула, Ракета, Дракс и Грут), Мантис, Алая Ведьма, Вижн, Зимний Солдат, Капитан Марвел (дебют Бри Ларсон в киновселенной), Доктор Стрэндж, Ник Фьюри, Человек-муравей, Вонг, Чёрная Пантера и Человек-паук.

Российская премьера третьих «Мстителей» состоится 3 мая 2018 года.

 

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