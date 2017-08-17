Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Слуги двух господ.
20 актеров, отметившихся в комикс-экранизациях и Marvel, и DC
Вредные советы.
15 фильмов и сериалов, которые учат плохому
Слишком мало слов.
7 кинофильмов, снимавшихся без законченного сценария
Хроника пикирующих бомбардировщиков.
12 «сдувшихся» франшиз
Анализируйте это.
13 звезд с психологическими проблемами
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Фиолетовая угроза

17.08.2017 14:30
Фиолетовая угроза

Несколько новых фотографий со съемочной площадки второго сезона «Джессики Джонс» с участием Кристен Риттер, Эйки Дарвилла и Дэвида Теннанта в образе ожившего злодея Киллгрэйва.

Как ранее сообщала шоураннер проекта Мелисса Розенберг, все 13 эпизодов нового сезона срежиссируют женщины. Также Роезнберг поделилась своими мыслями о продолжении сериала: «Джессика была запутавшейся и потерянной еще до прихода Килгрэйва, поэтому во втором сезоне мы будем исследовать то, как она будет пытаться двигаться дальше. Еще во времена работы над “Декстером” я поняла, что персонажа можно развивать, но никогда нельзя показывать его исцеление. <…> Если Джессика каким-то образом восстановится после нанесенной ей психологической травмы, то на этом её история и закончится».

Релиз второго сезона «Джессики Джонс» намечен на 2018 год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 0

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Первые мстительницы. 10 самых крутых экранных супергероинь (Борис Иванов, Film.ru)
04.05.2016
Борис Иванов, Film.ru

Первые мстительницы

В то время как в американских комиксах уже почти достигнут паритет между супергероями и супергероинями, кино и телевидению до этого далеко. Студия Marvel, например, лишь в 2019 году выпустит свой...  →
Суперюмор. 10 самых смешных и остроумных супергероев (Борис Иванов, Film.ru)
03.02.2016
Борис Иванов, Film.ru

Суперюмор

Чтобы стать настоящим супергероем, нужно многим пожертвовать, и обычно первой жертвой в войне с преступностью становится чувство юмора. Патологическая серьезность – визитная карточка многих ...  →
2015 и все, все, все. Кинематографические и телевизионные итоги 2015 года (Борис Иванов, Film.ru)
30.12.2015
Борис Иванов, Film.ru

2015 и все, все, все

Как подвести кино- и телеитоги года? Мы выбрали самый простой путь – решили раздать неофициальные награды. Но не в банальных категориях вроде «самый лучший фильм» и «самый...  →
Кто защитит Защитницу?. Рецензия на пилот сериала «Джессика Джонс» (Евгений Ухов, Film.ru)
22.11.2015
Евгений Ухов, Film.ru

Рецензия на пилот сериала «Джессика Джонс»

Визуально притягивающий своим мраком, но внутренне доводящий едва не до зевоты своей медлительностью первый эпизод «Джессики Джонс» скорее настраивает на смакование последующих серий,...  →
показать еще

Новости по теме

14.08.2017
Дэвид Теннант вернется во втором сезоне «Джессики Джонс».
04.07.2017
Кристен Риттер на съемках второго сезона «Джессики Джонс».
24.06.2017
Фото со съемок второго сезона «Джессики Джонс» от Марвел.
30.05.2017
Фото со съемок 2 сезона «Джессики Джонс» от Marvel и Netflix.
25.04.2017
Голливуду угрожает новая забастовка сценаристов.

 

Свежие рецензии


Главное

Столик на двоих
08:00
Столик на двоих
Топ-10 вымышленных кафе и ресторанов
Двойная хитрость
15.08
Двойная хитрость
10 случаев обмана зрителей с помощью близнецов
На голубом экране
14.08
На голубом экране
15 лучших теле- и видеофильмов
Я за книжку, та – бежать…
13.08
Я за книжку, та – бежать…
13 фильмов по книгам, которые считались «неэкранизируемыми»
Космические деньги
12.08
Космические деньги
10 самых дорогих неголливудских фантастических и фэнтези-фильмов
Не хочу! Не буду!
11.08
Не хочу! Не буду!
12 фильмов, подвергнутых самым нелепым зрительским бойкотам
Мы – банда!
10.08
Мы – банда!
10 лучших фильмов о преступных группировках
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

12 лучших одушевленных машин в кино 12 лучших одушевленных машин в кино
10 самых крутых экранных супергероинь 10 самых крутых экранных супергероинь
Еще 13 необычных секс-сцен Еще 13 необычных секс-сцен
12 актеров, переживших автокатастрофы 12 актеров, переживших автокатастрофы
12 подвигов, которые ничего в сюжете фильма не изменили 12 подвигов, которые ничего в сюжете фильма не изменили
8 фильмов, в которых звезды работали за смехотворный гонорар 8 фильмов, в которых звезды работали за смехотворный гонорар

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть