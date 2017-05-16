Наверх
Фильмы 2017 Время первых Танцы насмерть Последствия Форсаж 8 Кухня. Последняя битва Урфин Джюс и его деревянные солдаты Секретный агент Затерянный город Z Никита Кожемяка
Мы с вами где-то виделись.
Еще 12 киногероев, забредших в чужие фильмы
Хоп, мусорок, не шей мне срок.
12 актеров, побывавших за решеткой
Это мы еще посмотрим!
10 загадок главных блокбастеров 2016 года
Насмотрятся этих своих ужастиков….
10 хорроров, воплотившихся в реальность
Как кошка с собакой.
15 звездных кинодуэтов, в которых актеры ненавидели друг друга
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Герои побережья

16.05.2017 12:30
Герои побережья

Появились три новых отрывка из экшен-комедии «Спасатели Малибу», созданной по мотивам популярного сериала 1990-х. В актерский состав проекта вошли Дуэйн Джонсон, Зак Эфрон, Келли Рорбах и Александра Даддарио.

Два непохожих друг на друга спасателя, Митч Бьюкеннон (Скала) и его молодой коллега Мэтт Броди (Эфрон), неожиданно сталкиваются с серьезной проблемой. Дело в том, что их пляж хотят убрать нефтяные воротилы, план которых ну совсем никому не нравится. Ввяжутся ли двое бравых парней, дело которых только охранять отдыхающих от несчастных случаев на воде, в схватку с сильными мира сего?

В касте проекта также значатся Илфенеш ХадераДжон БассПриянка ЧопраХэннибал БёрессИзабель Гуларт и старина Дэвид Хассельхофф. Вернется на пляжи Малибу и главная звезда оригинального сериала – Памела Андерсон.

Режиссером картины выступил Сет Гордон, а над сценарием работали Дэмиэн Шэннон и Марк Свифт. На широкие экраны перезапуск «Спасателей Малибу» попадет 1 июня.

 4

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Новости по теме

12.05.2017
Баннер экшен-комедии «Спасатели Малибу».
10.05.2017
Бесцензурный трейлер новых «Спасателей Малибу».
09.05.2017
Новый промо-ролик «Спасателей Малибу».
26.04.2017
Новый трейлер ребута «Спасателей Малибу» с Джонсоном и Даддарио.
25.04.2017
Промо-ролик ребута «Спасателей Малибу» с Даддарио и Рорбах.

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 фильмов о «странной» Канаде 10 фильмов о «странной» Канаде
15 опасностей, таящихся в космосе 15 опасностей, таящихся в космосе
10 семейных и подростковых фильмов, в которых встречается обнаженка 10 семейных и подростковых фильмов, в которых встречается обнаженка
15 звезд, самостоятельно выполняющих трюки в кино 15 звезд, самостоятельно выполняющих трюки в кино
10 голливудских красавиц, не желающих раздеваться на экране 10 голливудских красавиц, не желающих раздеваться на экране
17 самых неаппетитных комедийных сцен 17 самых неаппетитных комедийных сцен

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть