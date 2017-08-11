Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Убей их всех!
20 лучших боевиков
Только не нажимайте на эту кнопку!
15 лучших гаджетов Джеймса Бонда
Король, вампир, пришелец.
10 самых значимых киноролей Дэвида Боуи
Да пребудет с вами Сила.
12 актеров, для которых 2017-й станет прорывным
Вы не вор, вы человека убили….
15 звезд кино, обвиненных в убийстве
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Глаза клоунов

11.08.2017 09:10
Глаза клоунов

FX Networks выложили очередной промо-постер к к седьмому сезону «Американской истории ужасов». События новой части хоррор-антологии под названием «Культ» развернутся в Мичигане, а в центре внимания окажутся президентские выборы в США 2016-го года.

В январе FX продлили шоу сразу на 8 и 9 сезоны вперед. Кроме того, Райан Мерфи и Брэд Фалчук параллельно разрабатывают еще один «секретный» сезон, которым, вероятно, станет анонсированный прошлой осенью кроссовер, объединяющий в себе персонажей из двух старых частей проекта.

7-й сезон «Американской истории ужасов» будет состоять из 11 эпизодов и попадет на малые экраны 5 сентября. Главные роли исполняют Сара ПолсонЭван ПитерсБилли ЛурдБилли Эйхнер, Шейенн Джексон, Элисон Пилл, Колтон Хэйнс и Адина Портер.

 

 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Тройной уровень глубины. Обзор иностранной прессы на «неформатный» сезон «Американской истории ужасов» (Владислав Копысов, Film.ru)
22.11.2016
Владислав Копысов, Film.ru

Тройной уровень глубины

Обзор иностранной прессы на «неформатный» сезон «Американской истории ужасов»  →
Настоящая история ужасов. 10 реальных историй, пугающих лучше любого хоррора (Евгений Ухов, Film.ru)
19.11.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Настоящая история ужасов

Мы собрали для вас несколько удивительных и пугающих подлинных случаев, когда их герои словно оказывались персонажами хоррора. У этих «хорроров» конец хороший, но вообще не забывайте:...  →
Настоящее страшное телевидение. Рецензия на шестой сезон сериала «Американская история ужасов» (Евгений Ухов, Film.ru)
17.11.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Рецензия на шестой сезон сериала «Американская история ужасов»

Почувствовав зрительское разочарование от предыдущих сезонов шоу, авторы новой «Истории ужасов» вдохнули в сериал не только жизнь, но и здоровую порцию юмора. Да и страха прибавилось ...  →
Все грани клоунов. 10 экранных клоунов на любой вкус (Борис Иванов, Film.ru)
09.10.2016
Борис Иванов, Film.ru

Все грани клоунов

«Клоун» – в Америке это слово давно ассоциируется не с чем-то добрым, а с чем-то жутким. Связано это с тем, что клоунов часто приглашают на детские вечеринки, а малышам не...  →
Не приговор, а диагноз. 13 актеров, справившихся с раком (Евгений Ухов, Film.ru)
16.06.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Не приговор, а диагноз

Звезды кино, хоть и кажутся нам иногда небожителями, на самом деле являются такими же людьми из плоти и костей. И болезни их преследуют ничуть не реже, чем зрителей. В том числе и рак  →
Блог: К пятому сезону Американская история ужасов скатилась в сраное говно (Евгений Ухов)
31.10.2016
Евгений Ухов

Блог: К пятому сезону Американская история ужасов скатилась в сраное говно

Как и многие олдфаги, я считаю, что к пятому сезону Американская история ужасов скатилась в сраное говно. Отель я, откровенно, даже досматривать не стал, там кроме музыки и не было ничего толкового...  →
показать еще

Новости по теме

05.08.2017
Свежий постер седьмого сезона «Американской истории ужасов».
03.08.2017
Три новых промо-ролика 7 сезона «Американской истории ужасов».
02.08.2017
Эмма Робертс на съемках 7 сезона «Американской истории ужасов».
29.07.2017
Два промо-ролика 7-го сезона «Американской истории ужасов».
28.07.2017
Плакат седьмого сезона «Американской истории ужасов».

 

Свежие рецензии


Главное

Не хочу! Не буду!
08:00
Не хочу! Не буду!
12 фильмов, подвергнутых самым нелепым зрительским бойкотам
Мы – банда!
10.08
Мы – банда!
10 лучших фильмов о преступных группировках
Скрытый дефект
08.08
Скрытый дефект
12 физических недостатков звезд, о которых вы, возможно, не подозревали
Это наш с тобой секрет…
06.08
Это наш с тобой секрет…
15 голливудских актеров с необычными кинопристрастиями
Сейчас так не снимают…
05.08
Сейчас так не снимают…
12 классических сцен, которые сегодня снять было бы невозможно
Кривые отражения
04.08
Кривые отражения
10 персонажей экранизаций, которые в кино совсем не такие, как в оригинале
Начни с улыбки
03.08
Начни с улыбки
13 звезд Голливуда, начинавших карьеру с комедий
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

12 режиссеров, начинавших путь в большое кино с анимации 12 режиссеров, начинавших путь в большое кино с анимации
10 главных фильмов ноября 2016 года 10 главных фильмов ноября 2016 года
10 грандиозных декораций, выстроенных ради единственной сцены 10 грандиозных декораций, выстроенных ради единственной сцены
12 кинокритиков, ставших режиссерами 12 кинокритиков, ставших режиссерами
13 самых элегантных убийц в кино 13 самых элегантных убийц в кино
5 ролей, за которые мы любим Джесси Айзенберга 5 ролей, за которые мы любим Джесси Айзенберга

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть