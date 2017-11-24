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Город Реми

24.11.2017 10:20
Город Реми

Съемки кинокомикса «Гамбит» из вселенной Людей Икс стартуют в феврале 2018-го и пройдут в Новом Орлеане, сообщают Omega Underground. Образ заглавного героя фильма воплощает Ченнинг Татум, его возлюбленную Беллу Донну Будро сыграет Лиззи КапланДрянные девчонки», «Мастера секса»).

Режиссерское кресло проекта займет Гор Вербински («Пираты Карибского моря», «Одинокий рейнджер»). Последнюю версию сценария написал Рейд Каролин, уже работавший с Татумом над лентой «Супер Майк». Подробности о сюжете и других участниках каста не разглашаются, но, по слухам, роль суперзлодея Мистера Синистера предлагают Дэниэлу Крэйгу.

В широком прокате «Гамбит» окажется 14 февраля 2019 года.

 


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