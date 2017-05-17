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Город тайн

17.05.2017 11:10
Город тайн

Несколько свежих кадров из третьего сезона мистической теледрамы «Твин Пикс» от Дэвида Линча и Марка Фроста. Возвращение культового сериала на экраны состоится в это воскресенье.

Длительность премьерного эпизода составит 2 часа, затем серии будут выходить по одной в неделю. Всего планируется выпуск 18 эпизодов. Детали сюжета держатся в тайне, но, как намекнул сам Линч, для его понимания крайне важно освежить в памяти события фильма-приквела «Твин Пикс: Сквозь огонь».

Каст третьего сезона составляет как «старая гвардия» (Кайл МакЛоклен в образе агента Купера, Шерил ЛиГрейс Забриски, Шерилин ФеннХэрри Дин Стэнтон, Дэвид Духовны и сам Линч в роли шефа ФБР Гордона Коула), так и новая, куда вошли Моника Беллуччи, Джим Белуши, Лора ДернБалтазар ГеттиЭшли ДжаддМэттью ЛиллардТрент Резнор, Тим Рот, Аманда СейфридМайкл Сера и Наоми Уоттс.

 

 

 

 

 

 

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