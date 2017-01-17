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Группа орка

17.01.2017 13:05
Группа орка

Появились новые фотографии со съемок фэнтези-ленты «Яркость» от режиссера Дэвида ЭйераОтряд самоубийц»). В центре сюжета находятся двое полицейских, вот только один из них обычный человек (Уилл Смит), а другой – орк (Джоэл Эдгертон).

Действие разворачивается в мире, представляющим собой сочетание современной реальности с фэнтезийным миром. Во время обычного рабочего дня напарники-полицейские (Смит и Эджертон) внезапно сталкиваются с чем-то неординарным, попав под воздействие крайне мощного (и незаконного) оружия: волшебной палочки.

Люси Фрай исполнит роль девушки-эльфа по имени Тикка. В актерский состав также входят Нуми Рапас, Эдгар Рамирес, Крис Браунинг, Брэд Уильям Хенке, Надя Слоун, Дэниэл Монкада, Андреа Наведо, Хэппи Андерсон и другие. Премьера «Яркости» ожидается в этом году.

 

 

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