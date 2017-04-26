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Хлыст джедаев

26.04.2017 00:35
Хлыст джедаев

Disney огласили официальные даты релиза нескольких грядущих проектов, в том числе 9 эпизода «Звёздных Войн», «Индианы Джонса 5», киноадаптации «Короля Льва», второй части «Холодного сердца» и других.

«Звёздные Войны: Эпизод IX» от режиссера Колина Треворроу окажется в широком прокате 24 мая 2019 года, то есть в один месяц с «Мстителями 4», стартующими 3 мая.

Премьера до сих пор безымянной пятой части франшизы о приключениях неутомимого Индианы Джонса переехала с 19 июля 2019 на 20 июля 2020 года. Стивен Спилберг займет режиссерское кресло, а Харрисон Форд вернется к образу титульного героя.

Вместо «Индианы Джонса 5» дату 19 июля 2019-го займет игровая версия «Короля Льва», создаваемая режиссером «Книги Джунглей» Джоном Фавро.

Сиквел «Холодного сердца» увидит свет 27 ноября 2019 года, мультфильм «Ральф ломает интернет» попадет на экраны 21 ноября 2018-го, релиз фэнтези «Скачок во времени» состоится 9 марта 2018-го, комедия «Волшебный лагерь» выйдет в прокат 6 апреля 2019 года, а премьера анимационной ленты «Великаны» намечена на 25 ноября 2020-го.

 

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