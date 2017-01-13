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Холодный прием

13.01.2017 13:15
Холодный прием

Paramount опубликовали промо-ролик боевика «Три икса: Мировое господство» с участием старого знакомого – рэпера Айс Кьюба в образе агента Дариуса Стоуна из предыдущей части франшизы, «Три Икса 2: Новый уровень».

Суперагент Ксандер Кейдж возвращается из добровольного изгнания, чтобы найти зловещее и мощное оружие «Ящик Пандоры». Но герою придется поспешить: завладеть оружием хочет опасный Сян и его команда головорезов. Для победы в опасной гонке, на кону которой стоит судьба человечества, Ксандер собирает свой отряд из ищущих острых ощущений экстремалов.

За постановку отвечает режиссер Д.Дж. КарузоЗабирая жизни», «На крючке»), а в каст вошли Сэмюэл Л. Джексон, Нина Добрев, Тони Джа, Рори МакКэнн, Руби Роуз, Донни Йен, Никки Джем, Тони Коллетт и другие.

Российский релиз триквела «Трех иксов» намечен на 19 января.

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