Наверх
Фильмы 2016 Новогодний корпоратив Пассажиры Дед Мороз. Битва Магов Кредо убийцы 28 панфиловцев Моана Викинг Елки 5 Изгой-один Монстр-Траки Три икса: Мировое господство
Повторение – мать мучения!
10 фильмов о петлях времени
Это же вам не лезгинка.
Еще 7 необычных танцевальных сцен в кино
Неудобная правда.
Еще 5 голливудских секретов, о которых не принято говорить вслух
Слухи о моей смерти сильно преувеличены….
20 кинозвезд, которых СМИ похоронили раньше времени
Медленно и печально.
15 картин, снимавшихся несколько лет
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Хозяева глобусов

09.01.2017 07:45
Хозяева глобусов

В Лос-Анджелесе объявили итоги 74-й церемонии вручения наград премии «Золотой глобус», которая по традиции считается прокладывающей дорогу к «Оскару» для своих лауреатов.

Итак, победителями стали:

Лучший фильм – драма
«Лунный свет»

Лучший фильм – комедия или мюзикл
«Ла-Ла Ленд»

Лучший актер – драма
Кейси Аффлек «Манчестер у моря»

Лучшая актриса – драма
Изабель Юппер – «Она»

Лучший актер – комедия или мюзикл
Райан Гослинг«Ла-Ла Ленд»

Лучшая актриса – комедия или мюзикл
Эмма Стоун «Ла-Ла Ленд»

Лучший актер второго плана
Аарон Тейлор-Джонсон «Под покровом ночи»

Лучшая актриса второго плана
Виола Дэвис «Ограды»

Лучший режиссер
Дэмьен Шазелл «Ла-Ла Ленд»

Лучший сценарий
«Ла-Ла Ленд»

Лучший зарубежный фильм
«Она»

Лучший анимационный фильм
«Зверополис»

Лучшая музыка
Джастин Гурвич – «Ла-Ла Ленд»

Лучшая песня
“City of Stars” – «Ла-Ла Ленд»

Лучший драматический сериал
«Корона»

Лучший актер в драматическом сериале
Билли Боб Торнтон – «Голиаф»

Лучшая актриса в драматическом сериале
Клэр Фой – «Корона»

Лучший комедийный сериал
«Атланта»

Лучший актер в комедийном сериале
Дональд Гловер – «Атланта»

Лучшая актриса в комедийном сериале
Трейси Эллис Росс – «Черноватый»

Лучший телефильм или мини-сериал
«Американская история преступлений»

Лучший актер в телефильме или мини-сериале
Том Хиддлстон – «Ночной администратор»

Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале
Сара Полсон – «Американская история преступлений»

Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме
Хью Лори – «Ночной администратор»

Лучшая актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме
Оливия Колман – «Ночной администратор»

 

 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Кинопремьеры месяца. Январь. 10 главных фильмов января 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
30.12.2016
Борис Иванов, Film.ru

Кинопремьеры месяца. Январь

Любите заранее планировать походы в кино? Мы подготовили для вас перечень десяти самых громких январских премьер. Это не хит-парад «лучших из лучших», но это ленты, которые могут...  →
С песней по жизни. Рецензия на фильм «Ла-Ла Ленд» (Борис Иванов, Film.ru)
23.12.2016
Борис Иванов, Film.ru

Рецензия на фильм «Ла-Ла Ленд»

Замечательная романтическая трагикомедия о любви и амбициях, которая добавляет к художественному языку ромкомов приемы классических мюзиклов  →
В шаге от номинации. 15 потенциальных претендентов на «Оскар» 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
04.12.2016
Борис Иванов, Film.ru

В шаге от номинации

26 февраля 2017 года пройдет 89-я церемония награждения «Оскарами». Ее номинанты будут объявлены 24 января, но уже сейчас можно попытаться предсказать, какие ленты попадут в номинации...  →
показать еще

Новости по теме

03.01.2017
Новый трейлер мюзикла «Ла-Ла Ленд».
30.12.2016
Райан Гослинг сыграет астронавта Нила Армстронга.
11.11.2016
Локализованный постер «Ла-Ла Ленда».
03.11.2016
Трейлер мюзикла «Ла-Ла Ленд» с Гослингом и Стоун.
31.10.2016
Свежий кадр из мюзикла «Ла-Ла Лэнд».

Свежие рецензии


 


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

Горячая десятка. Ожидаемые фильмы марта 2014 года Горячая десятка. Ожидаемые фильмы марта 2014 года
12 актерских династий, снимающихся более полувека 12 актерских династий, снимающихся более полувека
10 сиквелов, производство которых стоило бы остановить 10 сиквелов, производство которых стоило бы остановить
10 фильмов, которые нужно смотреть дважды 10 фильмов, которые нужно смотреть дважды
15 самых неприятных CGI-персонажей 15 самых неприятных CGI-персонажей
9 актерских травм, вознагражденных «Оскаром» 9 актерских травм, вознагражденных «Оскаром»

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть