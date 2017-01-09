Хозяева глобусов

В Лос-Анджелесе объявили итоги 74-й церемонии вручения наград премии «Золотой глобус», которая по традиции считается прокладывающей дорогу к «Оскару» для своих лауреатов.
Итак, победителями стали:
Лучший фильм – драма
«Лунный свет»
Лучший фильм – комедия или мюзикл
«Ла-Ла Ленд»
Лучший актер – драма
Кейси Аффлек – «Манчестер у моря»
Лучшая актриса – драма
Изабель Юппер – «Она»
Лучший актер – комедия или мюзикл
Райан Гослинг – «Ла-Ла Ленд»
Лучшая актриса – комедия или мюзикл
Эмма Стоун – «Ла-Ла Ленд»
Лучший актер второго плана
Аарон Тейлор-Джонсон – «Под покровом ночи»
Лучшая актриса второго плана
Виола Дэвис – «Ограды»
Лучший режиссер
Дэмьен Шазелл – «Ла-Ла Ленд»
Лучший сценарий
«Ла-Ла Ленд»
Лучший зарубежный фильм
«Она»
Лучший анимационный фильм
«Зверополис»
Лучшая музыка
Джастин Гурвич – «Ла-Ла Ленд»
Лучшая песня
“City of Stars” – «Ла-Ла Ленд»
Лучший драматический сериал
«Корона»
Лучший актер в драматическом сериале
Билли Боб Торнтон – «Голиаф»
Лучшая актриса в драматическом сериале
Клэр Фой – «Корона»
Лучший комедийный сериал
«Атланта»
Лучший актер в комедийном сериале
Дональд Гловер – «Атланта»
Лучшая актриса в комедийном сериале
Трейси Эллис Росс – «Черноватый»
Лучший телефильм или мини-сериал
«Американская история преступлений»
Лучший актер в телефильме или мини-сериале
Том Хиддлстон – «Ночной администратор»
Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале
Сара Полсон – «Американская история преступлений»
Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме
Хью Лори – «Ночной администратор»
Лучшая актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме
Оливия Колман – «Ночной администратор»
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