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Храбрый Август

06.11.2017 09:00
Храбрый Август

Опубликован свежий постер драмы «Чудо» режиссера Стивена Чбоски – экранизации детского романа Р. Дж. Палачио о мальчике с деформированным лицом. Главные роли в картине сыграли Джулия Робертс, Оуэн Уилсон и Джейкоб Тремблэ.

11-летнему мальчику по имени Август Пуллман досталась по наследству редкая генетическая ошибка – у него нет лица. Из-за этого Август перенес уже 27 операций, но всё равно остался непохожим на других детей. Он никогда не ходил в обычную школу и занимался дома вместе с мамой. Несмотря на это, мальчик, как и все дети его возраста, ходил к друзьям на дни рождения, играл со своей собакой, ссорился со старшей сестрой и делал всё, что делают дети в его возрасте. Однако теперь для Августа всё-такие наступило время пойти в самую обычную школу. Мальчику предстоит доказать всем окружающим, что внешность не имеет значения, поскольку подлинная красота человека таится внутри.

Российская премьера ленты намечена на 16 ноября. 

 


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