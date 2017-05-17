Наверх
Фильмы 2017 Время первых Танцы насмерть Последствия Форсаж 8 Кухня. Последняя битва Урфин Джюс и его деревянные солдаты Секретный агент Затерянный город Z Никита Кожемяка
Нож и вилка – мои документы.
10 самых необычных киноповаров
Контрольный выстрел.
15 ремейков, сделанных авторами оригинальных фильмов
С обложки на экран.
10 лучших топ-моделей, ставших знаменитыми актрисами
В шаге от номинации.
15 потенциальных претендентов на «Оскар» 2017 года
Бороться и искать!
20 лучших приключенческих фильмов
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Игра хирурга

17.05.2017 08:30
Игра хирурга

Дебютный постер драмы «Убийство священного оленя» – нового проекта греческого режиссера Гиоргоса ЛантимосаЛобстер», «Клык»). Главные роли в картине сыграли Колин Фаррелл, Николь Кидман и Алисия Сильверстоун.

Сюжет картины, вдохновленный Еврипидом, расскажет о харизматичном хирурге Стивене (Колин Фаррелл) и мальчике, пытающемся объединить мужчину с его разбитой семьей. Когда же действия мальчика становятся в большей степени зловещими, идеальная жизнь Стивена распадается на части, и ему приходится совершить необдуманную жертву.

Сильверстоун сыграет мать таинственного мальчика, а Кидман исполнит роль супруги героя Колина Фаррелла. Сценаристом выступил Эфтимис Филиппу, а производством занимались компании Element Pictures и Film4.

Премьера «Убийства священного оленя» состоится 22 мая на предстоящем 70-м Каннском кинофестивале, где лента Лантимоса также будет бороться за Золотую пальмовую ветвь. Выход фильма в широкий прокат намечен на октябрь.

 

 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Кинословарь: Имидж-контроль. Имидж-контроль: почему Голливуд прячется за публицистами (Артем Заяц, Film.ru)
18.06.2015
Артем Заяц, Film.ru

Кинословарь: Имидж-контроль

За последнее десятилетие мы привыкли к тому, что российские знаменитости больше не отвечают лично на телефонные звонки, держа с обществом связь через пресс-агентов, а интервью требуют визировать  →
Это настоящее страшное кино! У нас там людей едят!. Интервью с Колином Фарреллом, Антоном Ельчиным и другими (Денис Данилов, Film.ru)
26.09.2011
Денис Данилов, Film.ru

Это настоящее страшное кино! У нас там людей едят!

Создатели фильма «Ночь страха» объясняют, почему «Сумерки» это не круто, рассказывают о настоящей жестокости и пользе 3D  →

Новости по теме

20.04.2017
Второй трейлер «Рокового искушения» с Кидман и Фарреллом.
14.04.2017
Первый кадр из «Убийства священного оленя» с Фарреллом.
25.03.2017
Колин Фаррелл сыграет в фильме «Дамбо» Тима Бёртона.
24.08.2016
Начались съемки нового фильма Лантимоса.
15.07.2016
Фаррелл сыграет в «Обманутом» Копполы.

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 актрис, известных сценой с обнажением 10 актрис, известных сценой с обнажением
Еще 10 конфузов из-за кулис эротических сцен Еще 10 конфузов из-за кулис эротических сцен
10 неснятых фильмов, которые могли взорвать кассу 10 неснятых фильмов, которые могли взорвать кассу
10 загадок главных блокбастеров 2016 года 10 загадок главных блокбастеров 2016 года
13 режиссеров, сыгравших камео в чужих фильмах 13 режиссеров, сыгравших камео в чужих фильмах
10 самых нелепых переводов названий фильмов 10 самых нелепых переводов названий фильмов

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть