Имя рыцаря

С 14 по 18 июня в Москве в кинотеатре «Формула Кино Горизонт» пройдет ретроспектива актера Хита Леджера. Фильмом-открытием станет документальная лента «Меня зовут Хит Леджер», а также в рамках фестиваля пройдут показы 4 картин с участием легендарного актера.

Талант, неистовая рок-н-ролльная энергия и ранняя смерть сделали Хита Леджера легендой – новым Джеймсом Дином, трагическим идолом XXI века. Он – как Дин и Цой, forever. Фестиваль актера открывает документальное посвящение «Меня зовут Хит Леджер» – уникальное собрание архивных съёмок и откровенных свидетельств близких и коллег, от Наоми Уоттс до Энга Ли, давшего Хиту роль в знаменитой «Горбатой горе». В ретроспективной части – 4 выдающихся работы Леджера. Острая австралийская драма «Кэнди» – о поэте и его наркотической зависимости. И три шедевра нового Голливуда: зловещая реинкарнация истории Бэтмена «Тёмный рыцарь», где у Леджера – роль суперзлодея Джокера; искрометная и смешная постмодернистская фантазия на средневековые темы «История рыцаря» и величественная ретро-драма о британских офицерах «Четыре пера». Только незабываемое кино!

Все фильмы демонстрируются на английском языке с русскими субтитрами.

Расписание:

14 июня, среда

20:00 «Меня зовут Хит Леджер»



15 июня, четверг

19:30 «Тёмный рыцарь»



16 июня, пятница

19:30 «Четыре пера»



17 июня, суббота

15:30 «История рыцаря»



18 июня, воскресенье

15:30 «Кэнди»

МЕНЯ ЗОВУТ ХИТ ЛЕДЖЕР / I AM HEATH LEDGER

Канада 2017, 94 мин.

Режиссер Адриан Буйтенхуис и Дерик Мюррей

Документальный



Полнометражное документальное посвящение Хиту Леджеру, талантливому актеру, артисту, иконе. Этот фильм даёт возможность заглянуть в персональный мир Хита благодаря его же собственным съемкам: Леджер часто снимал сам себя на камеру и даже разыгрывал наедине с собой небольшие представления. Его неиссякаемая энергия и стремление к творческим рискам заставляли всех, кто пересекался с ним, относиться к актеру с любовью и восхищением. О своём личном опыте общения с одним из ярчайших артистов своего поколения также расскажут его близкие, друзья и коллеги, в том числе Наоми Уоттс и Бен Мендельсон, Эмиль Хирш и Энг Ли, Джастин Вернон (Bon Iver) и Бен Харпер.

Награды и фестивали:

Международный кинофестиваль Трайбека – премьера фильма

ЧЕТЫРЕ ПЕРА / THE FOUR FEATHERS

США, Великобритания 2002, 132 мин.

Режиссер Шекхар Капур

В ролях: Хит Леджер, Кейт Хадсон, Уэс Бентли, Джимон Хонсу, Крис Маршалл, Майкл Шин



1884 год. Гарри Фавершэм — молодой британский офицер, у которого вся жизнь впереди: он только что закончил подготовку, помолвлен с прекрасной девушкой Этной и его ждёт большое будущее в британской армии. Однако когда полк Гарри отправляется в Судан, Фавершэм, сомневаясь в этичности этих военных действий, по собственному желанию увольняется из армии. После этого поступка молодой человек получает четыре белых пера, символизирующих трусость — три от своих ближайших друзей-однополчан и четвёртое от Этны, которая разрывает помолвку. Решив доказать близким свою доблесть, Гарри отправляется вслед за своим полком в Африку в одиночку.





ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ / A KNIGHT'S TALE

США 2001, 132 мин.

Режиссер Брайан Хелгеленд

В ролях: Хит Леджер, Марк Эдди, Руфус Сьюэлл, Шэннон Соссамон, Пол Беттани, Беренис Бежо

«История рыцаря» – вероятно, самый необычный из фильмов Брайана Хелгеленда. Это одновременно исторически-приключенческий боевик с элементами комедии, спортивная драма и мюзикл. Взяв в качестве исходного материала рыцарские романы и «Кентерберийские рассказы» Джеффри Чосера (роль великого британского поэта вдохновенно и иронично сыграл Пол Беттани), автор сделал средневековый турнирный кодекс основой динамичного сюжета о состязании и любви. Кроме того, «История рыцаря» стала одной из самых успешных ролей для молодого Хита Леджера. Показ этого фильма – повод поговорить с режиссером и сценаристом о костюмном и современном кино, об анахронизмах и иронии, о специфике использования саундтрека и о том, какие возможности для актерской трансформации предоставляет современный блокбастер.

Награды и фестивали:

Премия Golden Trailer – лучший ролик экшен-фильма

Всемирная премия «Лучший трюк» – лучшая работа с животным, самый сильный удар

Премия сообщества кинокритиков Лондона – лучшая мужская роль второго плана

Номинация на кинопремию МТВ – лучшая молодая актриса, лучший поцелуй, лучшая музыкальная сцена

Номинация на премию Teen Choice – лучший фильм, лучшая мужская роль, лучшая молодая актриса, лучший дуэт актёра и актрисы



КЭНДИ / CANDY

Австралия 2016, 116 мин.

Режиссер Нил Армфилд

В ролях: Хит Леджер, Эбби Корниш, Джеффри Раш, Том Бадж, Тони Мартин

Дэн – поэт, Кэнди – художница. Дэн очень любит Кэнди — но, несмотря на взаимность, это не единственная важная привязанность в жизни обоих. Ещё есть героин. Когда Дэн и Кэнди вместе, героин помогает им раздвинуть границы возможного. Но бывает, что деньги на него кончаются — и тогда их пристрастие к наркотику начинает стремительно терять романтические черты.

Фильм предоставлен прокатной компанией Central Partnership.

Награды и фестивали:

Берлинский кинофестиваль – участник программы

Премия Австралийского киноинститута – лучший адаптированный сценарий

Премия ассоциации кинокритиков Австралии – лучшая женская роль, лучшая мужская роль второго плана

Международный кинофестиваль в Валансьене – лучшая мужская роль



ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ / THE DARK KNIGHT

США, Великобритания 2008, 152 мин.

Режиссер Кристофер Нолан

В ролях: Кристиан Бэйл, Хит Леджер, Мэгги Джилленхол, Аарон Экхарт, Гари Олдман, Морган Фриман, Майкл Кейн

Сотрудничая с комиссаром полиции Гордоном и новым прокурором Готэма Харви Дентом, Бэтмен ведёт борьбу с организованной преступностью города. Совместная работа с правоохранительными органами приносит свои плоды, но когда кажется, что победа уже близка, в игру вступает непредсказуемый и опасный противник — психопат в гриме, известный под прозвищем Джокер.

Награды и фестивали:

Премия «Оскар» – лучшая мужская роль второго плана, лучший монтаж звука

Премия «Золотой Глобус» – лучшая мужская роль второго плана

Премия BAFTA – лучшая мужская роль второго плана

Премия журнала Empire – лучший фильм, лучший режиссёр, лучшая мужская роль

Премия «Грэмми» – лучшая музыка к фильму

Премия «Спутник» – лучший звук

Премия People’s Choice – лучший фильм, лучший боевик, лучший актёрский ансамбль, лучший актёрский дуэт, лучший супергерой

Премия американской гильдии киноактёров – лучшая мужская роль второго плана, лучший актёрский ансамбль

Премия альянса женщин-кинокритиков – лучшая мужская роль второго плана

Премия Австралийского киноинститута – лучшая мужская роль второго плана

Премия Киноакадемии Японии – лучший фильм на иностранном языке

и др.