Имя рыцаря

С 14 по 18 июня в Москве в кинотеатре «Формула Кино Горизонт» пройдет ретроспектива актера Хита Леджера. Фильмом-открытием станет документальная лента «Меня зовут Хит Леджер», а также в рамках фестиваля пройдут показы 4 картин с участием легендарного актера.
Талант, неистовая рок-н-ролльная энергия и ранняя смерть сделали Хита Леджера легендой – новым Джеймсом Дином, трагическим идолом XXI века. Он – как Дин и Цой, forever. Фестиваль актера открывает документальное посвящение «Меня зовут Хит Леджер» – уникальное собрание архивных съёмок и откровенных свидетельств близких и коллег, от Наоми Уоттс до Энга Ли, давшего Хиту роль в знаменитой «Горбатой горе». В ретроспективной части – 4 выдающихся работы Леджера. Острая австралийская драма «Кэнди» – о поэте и его наркотической зависимости. И три шедевра нового Голливуда: зловещая реинкарнация истории Бэтмена «Тёмный рыцарь», где у Леджера – роль суперзлодея Джокера; искрометная и смешная постмодернистская фантазия на средневековые темы «История рыцаря» и величественная ретро-драма о британских офицерах «Четыре пера». Только незабываемое кино!
Все фильмы демонстрируются на английском языке с русскими субтитрами.
Расписание:
14 июня, среда
20:00 «Меня зовут Хит Леджер»
15 июня, четверг
19:30 «Тёмный рыцарь»
16 июня, пятница
19:30 «Четыре пера»
17 июня, суббота
15:30 «История рыцаря»
18 июня, воскресенье
15:30 «Кэнди»
МЕНЯ ЗОВУТ ХИТ ЛЕДЖЕР / I AM HEATH LEDGER
Канада 2017, 94 мин.
Режиссер Адриан Буйтенхуис и Дерик Мюррей
Документальный
Полнометражное документальное посвящение Хиту Леджеру, талантливому актеру, артисту, иконе. Этот фильм даёт возможность заглянуть в персональный мир Хита благодаря его же собственным съемкам: Леджер часто снимал сам себя на камеру и даже разыгрывал наедине с собой небольшие представления. Его неиссякаемая энергия и стремление к творческим рискам заставляли всех, кто пересекался с ним, относиться к актеру с любовью и восхищением. О своём личном опыте общения с одним из ярчайших артистов своего поколения также расскажут его близкие, друзья и коллеги, в том числе Наоми Уоттс и Бен Мендельсон, Эмиль Хирш и Энг Ли, Джастин Вернон (Bon Iver) и Бен Харпер.
Награды и фестивали:
Международный кинофестиваль Трайбека – премьера фильма
ЧЕТЫРЕ ПЕРА / THE FOUR FEATHERS
США, Великобритания 2002, 132 мин.
Режиссер Шекхар Капур
В ролях: Хит Леджер, Кейт Хадсон, Уэс Бентли, Джимон Хонсу, Крис Маршалл, Майкл Шин
1884 год. Гарри Фавершэм — молодой британский офицер, у которого вся жизнь впереди: он только что закончил подготовку, помолвлен с прекрасной девушкой Этной и его ждёт большое будущее в британской армии. Однако когда полк Гарри отправляется в Судан, Фавершэм, сомневаясь в этичности этих военных действий, по собственному желанию увольняется из армии. После этого поступка молодой человек получает четыре белых пера, символизирующих трусость — три от своих ближайших друзей-однополчан и четвёртое от Этны, которая разрывает помолвку. Решив доказать близким свою доблесть, Гарри отправляется вслед за своим полком в Африку в одиночку.
ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ / A KNIGHT'S TALE
США 2001, 132 мин.
Режиссер Брайан Хелгеленд
В ролях: Хит Леджер, Марк Эдди, Руфус Сьюэлл, Шэннон Соссамон, Пол Беттани, Беренис Бежо
«История рыцаря» – вероятно, самый необычный из фильмов Брайана Хелгеленда. Это одновременно исторически-приключенческий боевик с элементами комедии, спортивная драма и мюзикл. Взяв в качестве исходного материала рыцарские романы и «Кентерберийские рассказы» Джеффри Чосера (роль великого британского поэта вдохновенно и иронично сыграл Пол Беттани), автор сделал средневековый турнирный кодекс основой динамичного сюжета о состязании и любви. Кроме того, «История рыцаря» стала одной из самых успешных ролей для молодого Хита Леджера. Показ этого фильма – повод поговорить с режиссером и сценаристом о костюмном и современном кино, об анахронизмах и иронии, о специфике использования саундтрека и о том, какие возможности для актерской трансформации предоставляет современный блокбастер.
Награды и фестивали:
Премия Golden Trailer – лучший ролик экшен-фильма
Всемирная премия «Лучший трюк» – лучшая работа с животным, самый сильный удар
Премия сообщества кинокритиков Лондона – лучшая мужская роль второго плана
Номинация на кинопремию МТВ – лучшая молодая актриса, лучший поцелуй, лучшая музыкальная сцена
Номинация на премию Teen Choice – лучший фильм, лучшая мужская роль, лучшая молодая актриса, лучший дуэт актёра и актрисы
КЭНДИ / CANDY
Австралия 2016, 116 мин.
Режиссер Нил Армфилд
В ролях: Хит Леджер, Эбби Корниш, Джеффри Раш, Том Бадж, Тони Мартин
Дэн – поэт, Кэнди – художница. Дэн очень любит Кэнди — но, несмотря на взаимность, это не единственная важная привязанность в жизни обоих. Ещё есть героин. Когда Дэн и Кэнди вместе, героин помогает им раздвинуть границы возможного. Но бывает, что деньги на него кончаются — и тогда их пристрастие к наркотику начинает стремительно терять романтические черты.
Фильм предоставлен прокатной компанией Central Partnership.
Награды и фестивали:
Берлинский кинофестиваль – участник программы
Премия Австралийского киноинститута – лучший адаптированный сценарий
Премия ассоциации кинокритиков Австралии – лучшая женская роль, лучшая мужская роль второго плана
Международный кинофестиваль в Валансьене – лучшая мужская роль
ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ / THE DARK KNIGHT
США, Великобритания 2008, 152 мин.
Режиссер Кристофер Нолан
В ролях: Кристиан Бэйл, Хит Леджер, Мэгги Джилленхол, Аарон Экхарт, Гари Олдман, Морган Фриман, Майкл Кейн
Сотрудничая с комиссаром полиции Гордоном и новым прокурором Готэма Харви Дентом, Бэтмен ведёт борьбу с организованной преступностью города. Совместная работа с правоохранительными органами приносит свои плоды, но когда кажется, что победа уже близка, в игру вступает непредсказуемый и опасный противник — психопат в гриме, известный под прозвищем Джокер.
Награды и фестивали:
Премия «Оскар» – лучшая мужская роль второго плана, лучший монтаж звука
Премия «Золотой Глобус» – лучшая мужская роль второго плана
Премия BAFTA – лучшая мужская роль второго плана
Премия журнала Empire – лучший фильм, лучший режиссёр, лучшая мужская роль
Премия «Грэмми» – лучшая музыка к фильму
Премия «Спутник» – лучший звук
Премия People’s Choice – лучший фильм, лучший боевик, лучший актёрский ансамбль, лучший актёрский дуэт, лучший супергерой
Премия американской гильдии киноактёров – лучшая мужская роль второго плана, лучший актёрский ансамбль
Премия альянса женщин-кинокритиков – лучшая мужская роль второго плана
Премия Австралийского киноинститута – лучшая мужская роль второго плана
Премия Киноакадемии Японии – лучший фильм на иностранном языке
и др.
Комментарии
Пользователи еще не оставили комментариев.
Добавить комментарий