Наверх
Фильмы 2017 Чудо-Женщина Спасатели Малибу Нелюбовь Мумия Тачки 3 Трансформеры: Последний рыцарь Гадкий я 3 Человек-паук: Возвращение домой
Нормальные герои всегда идут в обход!
12 подвигов, которые ничего в сюжете фильма не изменили
Переломный момент.
12 фильмов, загубивших актерские карьеры
Танцы до упаду.
10 лучших фильмов о танцах и танцорах
Брат на брата.
13 фильмов о вражде братьев
Эпохе вопреки.
10 главных киногероев 70-х
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Имя рыцаря

05.06.2017 22:10
Имя рыцаря

С 14 по 18 июня в Москве в кинотеатре «Формула Кино Горизонт» пройдет ретроспектива актера Хита Леджера. Фильмом-открытием станет документальная лента «Меня зовут Хит Леджер», а также в рамках фестиваля пройдут показы 4 картин с участием легендарного актера.

Талант, неистовая рок-н-ролльная энергия и ранняя смерть сделали Хита Леджера легендой – новым Джеймсом Дином, трагическим идолом XXI века. Он – как Дин и Цой, forever. Фестиваль актера открывает документальное посвящение «Меня зовут Хит Леджер» – уникальное собрание архивных съёмок и откровенных свидетельств близких и коллег, от Наоми Уоттс до Энга Ли, давшего Хиту роль в знаменитой «Горбатой горе». В ретроспективной части – 4 выдающихся работы Леджера. Острая австралийская драма «Кэнди» – о поэте и его наркотической зависимости. И три шедевра нового Голливуда: зловещая реинкарнация истории Бэтмена «Тёмный рыцарь», где у Леджера – роль суперзлодея Джокера; искрометная и смешная постмодернистская фантазия на средневековые темы «История рыцаря» и величественная ретро-драма о британских офицерах «Четыре пера». Только незабываемое кино!

 

Все фильмы демонстрируются на английском языке с русскими субтитрами.

Расписание:

14 июня, среда

20:00 «Меня зовут Хит Леджер»
 

15 июня, четверг

19:30 «Тёмный рыцарь»
 

16 июня, пятница

19:30 «Четыре пера»
 

17 июня, суббота

15:30 «История рыцаря»
 

18 июня, воскресенье

15:30 «Кэнди»

 

МЕНЯ ЗОВУТ ХИТ ЛЕДЖЕР / I AM HEATH LEDGER
Канада 2017, 94 мин.
Режиссер Адриан Буйтенхуис и Дерик Мюррей
Документальный
 

Полнометражное документальное посвящение Хиту Леджеру, талантливому актеру, артисту, иконе. Этот фильм даёт возможность заглянуть в персональный мир Хита благодаря его же собственным съемкам: Леджер часто снимал сам себя на камеру и даже разыгрывал наедине с собой небольшие представления. Его неиссякаемая энергия и стремление к творческим рискам заставляли всех, кто пересекался с ним, относиться к актеру с любовью и восхищением. О своём личном опыте общения с одним из ярчайших артистов своего поколения также расскажут его близкие, друзья и коллеги, в том числе Наоми Уоттс и Бен Мендельсон, Эмиль Хирш и Энг Ли, Джастин Вернон (Bon Iver) и Бен Харпер.

Награды и фестивали:
Международный кинофестиваль Трайбека – премьера фильма

 

ЧЕТЫРЕ ПЕРА / THE FOUR FEATHERS
США, Великобритания 2002, 132 мин.
Режиссер Шекхар Капур
В ролях: Хит Леджер, Кейт Хадсон, Уэс Бентли, Джимон Хонсу, Крис Маршалл, Майкл Шин

1884 год. Гарри Фавершэм — молодой британский офицер, у которого вся жизнь впереди: он только что закончил подготовку, помолвлен с прекрасной девушкой Этной и его ждёт большое будущее в британской армии. Однако когда полк Гарри отправляется в Судан, Фавершэм, сомневаясь в этичности этих военных действий, по собственному желанию увольняется из армии. После этого поступка молодой человек получает четыре белых пера, символизирующих трусость — три от своих ближайших друзей-однополчан и четвёртое от Этны, которая разрывает помолвку. Решив доказать близким свою доблесть, Гарри отправляется вслед за своим полком в Африку в одиночку.
 


ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ / A KNIGHT'S TALE
США 2001, 132 мин.
Режиссер Брайан Хелгеленд
В ролях: Хит Леджер, Марк Эдди, Руфус Сьюэлл, Шэннон Соссамон, Пол Беттани, Беренис Бежо

«История рыцаря» – вероятно, самый необычный из фильмов Брайана Хелгеленда. Это одновременно исторически-приключенческий боевик с элементами комедии, спортивная драма и мюзикл. Взяв в качестве исходного материала рыцарские романы и «Кентерберийские рассказы» Джеффри Чосера (роль великого британского поэта вдохновенно и иронично сыграл Пол Беттани), автор сделал средневековый турнирный кодекс основой динамичного сюжета о состязании и любви. Кроме того, «История рыцаря» стала одной из самых успешных ролей для молодого Хита Леджера. Показ этого фильма – повод поговорить с режиссером и сценаристом о костюмном и современном кино, об анахронизмах и иронии, о специфике использования саундтрека и о том, какие возможности для актерской трансформации предоставляет современный блокбастер.

Награды и фестивали:
Премия Golden Trailer – лучший ролик экшен-фильма
Всемирная премия «Лучший трюк» – лучшая работа с животным, самый сильный удар
Премия сообщества кинокритиков Лондона – лучшая мужская роль второго плана
Номинация на кинопремию МТВ – лучшая молодая актриса, лучший поцелуй, лучшая музыкальная сцена
Номинация на премию Teen Choice – лучший фильм, лучшая мужская роль, лучшая молодая актриса, лучший дуэт актёра и актрисы

КЭНДИ / CANDY
Австралия 2016, 116 мин.
Режиссер Нил Армфилд
В ролях: Хит Леджер, Эбби Корниш, Джеффри Раш, Том Бадж, Тони Мартин

Дэн – поэт, Кэнди – художница. Дэн очень любит Кэнди — но, несмотря на взаимность, это не единственная важная привязанность в жизни обоих. Ещё есть героин. Когда Дэн и Кэнди вместе, героин помогает им раздвинуть границы возможного. Но бывает, что деньги на него кончаются — и тогда их пристрастие к наркотику начинает стремительно терять романтические черты.

Фильм предоставлен прокатной компанией Central Partnership.

Награды и фестивали:
Берлинский кинофестиваль – участник программы
Премия Австралийского киноинститута – лучший адаптированный сценарий
Премия ассоциации кинокритиков Австралии – лучшая женская роль, лучшая мужская роль второго плана
Международный кинофестиваль в Валансьене – лучшая мужская роль

ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ / THE DARK KNIGHT
США, Великобритания 2008, 152 мин.
Режиссер Кристофер Нолан
В ролях: Кристиан Бэйл, Хит Леджер, Мэгги Джилленхол, Аарон Экхарт, Гари Олдман, Морган Фриман, Майкл Кейн

Сотрудничая с комиссаром полиции Гордоном и новым прокурором Готэма Харви Дентом, Бэтмен ведёт борьбу с организованной преступностью города. Совместная работа с правоохранительными органами приносит свои плоды, но когда кажется, что победа уже близка, в игру вступает непредсказуемый и опасный противник — психопат в гриме, известный под прозвищем Джокер.

Награды и фестивали:
Премия «Оскар» – лучшая мужская роль второго плана, лучший монтаж звука
Премия «Золотой Глобус» – лучшая мужская роль второго плана
Премия BAFTA – лучшая мужская роль второго плана
Премия журнала Empire – лучший фильм, лучший режиссёр, лучшая мужская роль
Премия «Грэмми» – лучшая музыка к фильму
Премия «Спутник» – лучший звук
Премия People’s Choice – лучший фильм, лучший боевик, лучший актёрский ансамбль, лучший актёрский дуэт, лучший супергерой
Премия американской гильдии киноактёров – лучшая мужская роль второго плана, лучший актёрский ансамбль
Премия альянса женщин-кинокритиков – лучшая мужская роль второго плана
Премия Австралийского киноинститута – лучшая мужская роль второго плана
Премия Киноакадемии Японии – лучший фильм на иностранном языке
и др.

 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Мы за ценой не постоим!. 10 грандиозных декораций, выстроенных ради единственной сцены (Евгений Ухов, Film.ru)
29.04.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Мы за ценой не постоим!

Наметанный глаз зрителя сегодня легко отличит, где режиссеры современных блокбастеров поднапряглись и выстроили достойную съемочную площадку с использованием обширной массовки и живых каскадерских...  →
Пришел, увидел, повторил!. 10 фильмов, вдохновивших людей творить глупости (Евгений Ухов, Film.ru)
17.04.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Пришел, увидел, повторил!

Для любого автора, будь то художник, писатель или режиссер, будет честью знать, что произведение искусства, им написанное или снятое, вдохновило читателей и зрителей на что-то великое  →
Развлекся сам – расскажи друзьям. Еще 10 фильмов, рекламировавшихся необычными способами (Артем Заяц, Film.ru)
21.03.2017
Артем Заяц, Film.ru

Развлекся сам – расскажи друзьям

Маркетологи давно установили, что если реклама выглядит не как реклама, а как нечто самостоятельное, интересное, увлекательное и загадочное, то люди будут делиться ею друг с другом намного охотней  →
Щас спою!. 12 лучших импровизаций комикс-фильмов (Евгений Ухов, Film.ru)
16.03.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Щас спою!

У каждого режиссера свой подход к тому, как снимать кино: кто-то в голове держит полностью готовую картину, а своей задачей видит только правильную расстановку актеров и четкое исполнение ими всех...  →
По системе Станиславского. 10 самых необычных подготовок к роли (Борис Иванов, Film.ru)
20.01.2017
Борис Иванов, Film.ru

По системе Станиславского

Чтобы убедить публику в реальности своего персонажа, актеру мало выучить слова и напялить костюм героя. Исполнителю нужно вжиться в образ, понять его изнутри и глубоко его прочувствовать  →
Фоторепортаж: Комиксы про Бэтмена
28.03.2010

Фоторепортаж: Комиксы про Бэтмена

Впервые Бэтмен появился перед публикой в 1939 году в серии Detective Comics студии DC Comics и сразу стал столь популярен, что удостоился собственного сериала. И вот уже 50 лет художники продолжают...  →
показать еще

Новости по теме

13.03.2017
Мэттью Вон планирует снять сиквел «Человека из Стали».
22.04.2016
Готовится сериал про дедушку Супермена.
24.09.2012
Костюмная комедия с Хитом Леджером «История рыцаря» /Knight's Tale, A/ (2001) станет основой для сериала канала ABC. Разработку ведет Sony Pictures TV, автор/режиссер/продюсер оригинала Брайан...
13.11.2010
В списке режиссерских предпочтений целых шесть имен.
05.08.2009
Американские инди рокеры Modest Mouse выпустили анимационное видео на свою композицию «King Rat», и, в общем, событие это не представляло бы никакого особенного интереса, когда бы в режиссерах...

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 фильмов, ошибочно называемых новаторскими 10 фильмов, ошибочно называемых новаторскими
20 голливудских звезд, сыгравших русских 20 голливудских звезд, сыгравших русских
12 лучших спортивных биографий 12 лучших спортивных биографий
10 режиссеров, с которыми тяжело работать 10 режиссеров, с которыми тяжело работать
10 лучших ролей Робина Уильямса 10 лучших ролей Робина Уильямса
10 самых впечатляющих кинобитв 10 самых впечатляющих кинобитв

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть