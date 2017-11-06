Имя шпионки

Люк Бессон приступил к съемкам своей новой режиссерской работы ‒ экшн-триллера «Анна» ‒ и выложил фото с площадки с участием исполнительницы заглавной роли Саша Лусс, ранее сыгравшей в «Валериане и городе тысячи планет».

Также в актерском составе проекта значатся Люк Эванс («Дракула», «Форсаж 6»), Хелен Миррен («Королева», «Расплата»), Киллиан Мёрфи («Острые козырьки», «Дюнкерк»). Подробности о сюжете фильма не сообщаются.

Помимо режиссера Бессонтакже выступил в качестве автора оригинального сценария, бюджет англоязычной картины составит около $30 миллионов. Продюсированием проекта EuropaCorp займутся вместе с Lionsgate.