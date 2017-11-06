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Новости кино

Имя шпионки

06.11.2017 11:00
Имя шпионки

Люк Бессон приступил к съемкам своей новой режиссерской работы ‒ экшн-триллера «Анна» ‒ и выложил фото с площадки с участием исполнительницы заглавной роли Саша Лусс, ранее сыгравшей в «Валериане и городе тысячи планет».

Также в актерском составе проекта значатся Люк ЭвансДракула», «Форсаж 6»), Хелен МирренКоролева», «Расплата»), Киллиан МёрфиОстрые козырьки», «Дюнкерк»). Подробности о сюжете фильма не сообщаются.

Помимо режиссера Бессонтакже выступил в качестве автора оригинального сценария, бюджет англоязычной картины составит около $30 миллионов. Продюсированием проекта EuropaCorp займутся вместе с Lionsgate.

 


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