Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Вздрогнем!
13 самых пугающих сцен в фильмах, не являющихся хоррорами
Во имя отца.
15 лучших голливудских отцов
Секс на продажу.
10 самых успешных эротических лент в истории Голливуда
Самые интересные будущие сериалы 2016 года.
15 главных телепремьер 2016 года
Не угаснет надежда.
15 самых известных киноинвалидов
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

История Вайсо

10.08.2017 20:15
История Вайсо

Джеймс Франко и Сет Роген на свежем кадре из комедийного байопика «Горе-творец». Сюжет фильма посвящен созданию культовой драмы «Комната» Томми Вайсо, которую часто называют худшим фильмом в истории кино.

В 2003 году фриковатый европейский иммигрант Томми Вайсо снял киноадаптацию своей пьесы «Комната», выступив в качестве режиссера, сценариста, продюсера и исполнителя главной роли. Из рук вон плохо срежиссированная лента с нелогичным обрывочным сюжетом, нелепыми диалогами и никудышной актерской игрой была высмеяна критиками, но впоследствии приобрела культовый статус и титул «Гражданина Кейна” плохих фильмов».

Спустя 10 лет актер Грег Сестеро, сыгравший в «Комнате» роль Марка, опубликовал мемуары под названием «The Disaster Artist», где осветил историю создания легендарного фильма, а также поведал о своих отношениях с эксцентричным Томми Вайсо (который до сих пор уверен, что снял шедевр). В феврале 2014-го компания Сета Рогена приобрела права на экранизацию книги.

Джеймс Франко стал не только режиссером байопика, но и воплотил образ Вайсо. Его брат Дэйв Франко исполнил роль Грега Сестеро, а Джош Хатчерсон, Зак Эфрон, Джеки Уивер, Эри Грейнор, Эндрю Сантино, Нэйтан Филдер и Джун Дайэн Рафаэль сыграли остальных участников каста «Комнаты».

Также в состав «Горе-творца» вошли Хэннибал БёрессШэрон СтоунЭлисон БриЗои ДойчПол Шир, Мелани Гриффит, Шуга Лин Бёрд, Кристофер Минц-ПлассеКейт АптонДжеррод Кармайкл и режиссер Джудд Апатоу. Камео получили Брайан КрэнстонЗак БраффДэвид ДеКото, а также сами Вайсо и Сестеро.

Выход картины в американский прокат состоится 8 декабря. Международной дистрибуцией фильма занимаются Warner Bros., на данный момент не уточняющие даты релиза «Горе-творца» в других странах.

 

 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Лучше жевать, чем говорить. 10 скандалов, вызванных постами кинознаменитостей в соцсетях (Борис Иванов, Film.ru)
16.06.2017
Борис Иванов, Film.ru

Лучше жевать, чем говорить

Как только социальные сети появились и набрали силу, их сразу начали осваивать знаменитости. Что может быть приятнее, чем вещать для своих поклонников напрямую, без фильтра СМИ! Но когда не...  →
Слово – не воробей. 12 кинозвезд, отличившихся бредовыми высказываниями (Артем Заяц, Film.ru)
25.04.2017
Артем Заяц, Film.ru

Слово – не воробей

Актеру быть интеллектуалом не обязательно: он, в конце концов, торгует лицом, а не мозгами. Но даже с учетом того, что далеко не все лицедеи заканчивали Гарвард или Кембридж, от некоторых...  →
Эти странные звезды . 10 самых эксцентричных голливудских знаменитостей (Борис Иванов, Film.ru)
29.01.2017
Борис Иванов, Film.ru

Эти странные звезды

Бывший герой «Трансформеров» Шайа Лабаф в последнее время преимущественно известен разного рода странными выходками и неоднозначными арт-проектами. А кто еще из знаменитых голливудцев...  →
Ударники Голливуда. 10 голливудских актеров, которые за год сыграли больше всего ролей (Борис Иванов, Film.ru)
16.10.2016
Борис Иванов, Film.ru

Ударники Голливуда

В то время как одни знаменитости старательно дозируют свои появления в кадре, чтобы не мозолить зрителям глаза, другие с готовностью соглашаются на все роли, которые физически могут сыграть, и...  →
Хорошими делами прославиться нельзя. 11 актеров, перешедших на Темную сторону (Евгений Ухов, Film.ru)
28.05.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Хорошими делами прославиться нельзя

Кинопробы – удивительный процесс. Иногда они показывают, что роль дается  актеру с пол-оборота, а порой звезда  совсем ни на что не годится  →
Фоторепортаж: Группа фильма "Зеленый шершень" в Москве
08.12.2010

Фоторепортаж: Группа фильма «Зеленый шершень» в Москве

Режиссёр Мишель Гондри и актёры Сет Роген, Кэмерон Диаз и Кристоф Вальц представили экшн-комедию в 3D, иронизирующую над фильмами о супергероях, мировая премьера которой состоится в середине января...  →
показать еще

Новости по теме

07.08.2017
Новый трейлер сериала «Двойка» с Джеймсом Франко.
18.07.2017
Первый трейлер и постер байопика «Горе-творец» о Томми Вайсо.
10.07.2017
Тизер-трейлер сериала «Двойка» от HBO с Джеймсом Франко.
16.05.2017
Названа дата выхода байопика «Горе-творец» Джеймса Франко.
30.04.2017
Lonely Island и Сет Роген готовят комедию о провальном фестивале.

 

Свежие рецензии


Главное

Мы – банда!
08:00
Мы – банда!
10 лучших фильмов о преступных группировках
Скрытый дефект
08.08
Скрытый дефект
12 физических недостатков звезд, о которых вы, возможно, не подозревали
Это наш с тобой секрет…
06.08
Это наш с тобой секрет…
15 голливудских актеров с необычными кинопристрастиями
Сейчас так не снимают…
05.08
Сейчас так не снимают…
12 классических сцен, которые сегодня снять было бы невозможно
Кривые отражения
04.08
Кривые отражения
10 персонажей экранизаций, которые в кино совсем не такие, как в оригинале
Начни с улыбки
03.08
Начни с улыбки
13 звезд Голливуда, начинавших карьеру с комедий
Только хардкор!
01.08
Только хардкор!
16 лучших кинобоев XXI века
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

15 праздничных алкогольных киноигр 15 праздничных алкогольных киноигр
20 самых опасных кинозлодеев из стран бывшего СССР 20 самых опасных кинозлодеев из стран бывшего СССР
10 пародийных фильмов, деконструирующих киножанры 10 пародийных фильмов, деконструирующих киножанры
12 хорроров о зеркалах, в которые лучше не смотреться 12 хорроров о зеркалах, в которые лучше не смотреться
10 самых успешных полных актрис 10 самых успешных полных актрис
10 кинопрезидентов, которые легко обошли бы на выборах Трампа 10 кинопрезидентов, которые легко обошли бы на выборах Трампа

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть