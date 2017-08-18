Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Ужас с продолжением.
14 будущих хоррор-сиквелов
Клуб путешественников.
12 голливудских фильмов, снятых в опасных местах
Рыцари пера и чернил.
12 лучших фильмов о журналистах
Смерть в кинотеатре.
10 фильмов, в которых не все кинозрители дожили до финальных титров
Анализируйте это.
13 звезд с психологическими проблемами
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Капитан Кочевник

18.08.2017 09:40
Капитан Кочевник

В Сеть просочился свежий промо-арт к супергеройскому эпику «Мстители: Война бесконечности» из киновселенной Марвел. Выход эпического блокбастера в широкий прокат ожидается в мае 2018 года.

В то время как Мстители и их союзники продолжают защищать мир от невероятных угроз, из космических теней возникает новая опасность в лице безумного титана Таноса (Джош Бролин). Печально известный на всю галактику деспот собирается завладеть всеми шестью Камнями Бесконечности – артефактами невообразимой мощи, чтобы перекроить реальность в соответствии со своей извращенной волей. Всё, ради чего на протяжении многих лет сражались Мстители, привело к этому кульминационному моменту, ведь судьба Земли и всего существующего никогда не была настолько неопределенной.

Помимо шестерки героев из одноименной команды в «Войне бесконечности» поучаствуют Стражи Галактики (Звёздный Лорд, Гамора, Небула, Ракета, Дракс и Грут), Мантис, Алая Ведьма, Вижн, Зимний Солдат, Доктор Стрэндж, Вонг, Чёрная Пантера и Человек-паук.

Релиз третьих «Мстителей» намечен на 3 мая 2018-го.

 

 6

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Эффект бабочки. Все самое главное, что было анонсировано на Comic-Con 2017 (Евгений Ухов, Film.ru)
27.07.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Эффект бабочки

Хорошо всем известная по фильму «Эффект бабочки» фраза о том, что взмах крыла маленького насекомого на одном конце планеты может вызвать разрушительное цунами на противоположной ее...  →
Верная ставка. 10 грядущих картин, которым по силам собрать миллиард долларов (Евгений Ухов, Film.ru)
19.06.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Верная ставка

Заработать в прокате миллиард долларов до сих пор считается в Голливуде грандиозным достижением  →
Недостоверные источники. 10 фанатских теорий о ближайшем будущем киновселенной Marvel (Евгений Ухов, Film.ru)
15.04.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Недостоверные источники

Когда нам рассказывают о планах компаний Marvel и DC на десяток лет и три десятка фильмов вперед, хочется верить, что создатели этих грандиозных мультивселенных представляют, за что берутся  →
Дайджест новостей за неделю 06.02-12.02. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
12.02.2017
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 06.02-12.02

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Голактеко опасносте!. 7 главных слухов о фильме «Мстители: Война бесконечности» (Евгений Ухов, Film.ru)
26.01.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Голактеко опасносте!

Кажется, что только позавчера мы, исполненные скепсиса, шли в кинотеатры посмотреть фильм под названием «Железный человек», а сегодня на повестке уже стоит девятнадцатый фильм франшизы ...  →
показать еще

Новости по теме

11.08.2017
Стартовали съемки четвертой части «Мстителей» от Марвел.
27.07.2017
Элизабет Олсен о романе Вижена и Алой Ведьмы в третьих «Мстителях».
25.07.2017
Режиссер «Мстителей 3» сравнил Таноса с Дартом Вейдером.
24.07.2017
Первый промо-постер блокбастера «Мстители: Война бесконечности».
17.07.2017
Джош Бролин о втором «Дэдпуле» и «Мстителях: Война бесконечности». 

 

Свежие рецензии


Главное

Сопутствующий ущерб
08:00
Сопутствующий ущерб
12 фильмов, на съемках которых погибли или пострадали каскадеры
Столик на двоих
17.08
Столик на двоих
Топ-10 вымышленных кафе и ресторанов
Двойная хитрость
15.08
Двойная хитрость
10 случаев обмана зрителей с помощью близнецов
На голубом экране
14.08
На голубом экране
15 лучших теле- и видеофильмов
Я за книжку, та – бежать…
13.08
Я за книжку, та – бежать…
13 фильмов по книгам, которые считались «неэкранизируемыми»
Космические деньги
12.08
Космические деньги
10 самых дорогих неголливудских фантастических и фэнтези-фильмов
Не хочу! Не буду!
11.08
Не хочу! Не буду!
12 фильмов, подвергнутых самым нелепым зрительским бойкотам
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

8 фильмов со скрытыми шутками 8 фильмов со скрытыми шутками
10 лучших фильмов о раздвоении личности 10 лучших фильмов о раздвоении личности
14 актеров, совершивших каминг-аут 14 актеров, совершивших каминг-аут
10 худших игровых адаптаций аниме и манга для большого экрана 10 худших игровых адаптаций аниме и манга для большого экрана
15 лучших фильмов о реинкарнации за последние 25 лет 15 лучших фильмов о реинкарнации за последние 25 лет
Горячая десятка Горячая десятка

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть