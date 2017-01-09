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Капитан, улыбнитесь

09.01.2017 15:00
Капитан, улыбнитесь

Кадр из фэнтези-ленты «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» с участием Хавьера Бардема в роли капитана Салазара – нового могущественного противника капитана Джека Воробья.

Джонни Депп возвращается на широкие экраны в роли культового антигероя – удалого капитана Джека Воробья. Вновь упустивший свою фортуну Воробей плывет на всех парусах навстречу новым неприятностям. Пираты-призраки под командованием жуткого капитана Салазара ускользнули из Дьявольского Треугольника, чтобы покончить со всеми морскими пиратами, и особенно с ненавистным Джеком. Единственная надежда на спасение главного героя – легендарный Трезубец Посейдона. Но чтобы найти его, Воробью придется заключить союз с Кариной Смит (Кайя Скоделарио) – привлекательной и смышленой девушкой-астрономом – и Генри (Брентон Туэйтс), упрямым молодым моряком королевского флота. У штурвала «Умирающей чайки», жалкой старой посудины, капитан Джек ищет не только способа избавления от преследующих его несчастий, но и спасения от самого злобного и могущественного врага, с которым он когда-либо сталкивался.

В каст также входят Кевин МакНэлли (Джошеми Гиббс), Гольшифте Фарахани (морская ведьма Шанса), Дэвид Уэнэм (Скарфилд) и Стивен Грэм (Скрам). К своим ролям вернутся Джеффри Раш, Орландо Блум и, по слухам, Кира Найтли. Ппостановку картины доверили Хоакиму Роннингу и Эспену Сандбергу.

Премьера «Пиратов Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» ожидается 24 мая.

 

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