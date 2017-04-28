Клубный водоворот

Режиссер «Ла-Ла Ленда» и «Одержимости» Дэмьен Шазелл готовит новую музыкальную драму, на этот раз для телевидения. Проект под названием «The Eddy» расскажет о владельце парижского клуба и группе, выступающей в заведении.

Написание сценария доверено Джеку Торну, работавшему над пьесой «Гарри Поттер и Проклятое дитя». Лауреат «Грэмми» Глен Баллард и Алан Поул («Клиент всегда мертв») выступят в качестве исполнительных продюсеров.

Даты начала съемок / премьеры «The Eddy» не называются. Перед этим Шазеллу предстоит срежиссировать байопик «Первый человек» с участием Райана Гослинга в образе астронавта Нила Армстронга.