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Клубный водоворот

28.04.2017 18:45
Клубный водоворот

Режиссер «Ла-Ла Ленда» и «Одержимости» Дэмьен Шазелл готовит новую музыкальную драму, на этот раз для телевидения. Проект под названием «The Eddy» расскажет о владельце парижского клуба и группе, выступающей в заведении.

Написание сценария доверено Джеку Торну, работавшему над пьесой «Гарри Поттер и Проклятое дитя». Лауреат «Грэмми» Глен Баллард и Алан ПоулКлиент всегда мертв») выступят в качестве исполнительных продюсеров.

Даты начала съемок / премьеры «The Eddy» не называются. Перед этим Шазеллу предстоит срежиссировать байопик «Первый человек» с участием Райана Гослинга в образе астронавта Нила Армстронга.

 

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