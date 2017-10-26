Король Гарлема

Криминальная драма Ридли Скотта «Гангстер» станет основой для сериала-приквела под названием «Крёстный отец Гарлема». Главную роль в проекте получил оскароносный Форест Уитакер («Изгой-один», «Последний король Шотландии»).

Действие сюжета развернется за 5 лет до событий оригинальной ленты, то есть в 1963-м. В центре внимания окажется история Эллсворта «Бампи» Джонсона ‒ криминального босса и наставника Фрэнка Лукаса, также дружившего с Малькольмом Икс. Соответственно, одной из главных тем станет исследование движения за гражданские права.

Разработкой сериала занимается Крис Бранкато, один из создателей шоу «Нарко» от Netflix. По словам самого Бранкато, он планирует привлечь рэп-звезду Кендрика Ламара для написания саундтрека «Крёстного отца Гарлема».

Подробности об участниках каста и дате начале съемок проекта не сообщаются.