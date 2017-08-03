Кристалл Стрелка

Шоураннером грядущего сериала по «Тёмной Башне» Стивена Кинга выступит Глен Маззара («Ходячие мертвецы», «Щит»). Старт съемок телеадаптации фэнтези-цикла запланирован на 2018 год.

Сюжет шоу представит собой прямую адаптацию четвертого романа из цикла, «Колдун и кристалл», являющегося приквелом, посвященным истории происхождения Стрелка. Идрис Эльба вернется в роли Роланда Дискейна, как и Том Тэйлор, играющий Джейка Чеймберза. Актер, которому предстоит воплотить образ молодого Роланда, на данный момент еще не утвержден.

«В фильме Роланд страдает из-за ужасной потери. Самого тяжелого, личного и экзистенциального горя, с каким только может столкнуться персонаж. И если картина покажет окончательное обретение им новой надежды, то сериал продемонстрирует разрушение этой надежды в пух и прах», – рассказывал ранее сценарист Акива Голдсман.

Также в работе над сериалом примут участие Андерс Томас Йенсен и режиссер полнометражной версии «Тёмной Башни» Николай Арсель. Media Rights Capital планируют отснять около 10-13 эпизодов для первого сезона.