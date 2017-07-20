Кубики героев

Супергеройский эпик «Лига Справедливости» получил свежий постер, стилизованный под Lego. Выход нового трейлера ленты из расширенной вселенной DC ожидается в эту субботу.

Сюжет расскажет о том, как вновь поверивший в человечество Брюс Уэйн (Бен Аффлек), вдохновившись самоотверженным поступком Супермена, начнет собирать команду металюдей, чтобы противостоять новой, еще более могущественной угрозе. Но, несмотря на возникновение этой беспрецедентной лиги супергероев, состоящей из Бэтмена, Чудо-Женщины (Галь Гадот), Аквамена (Джейсон Момоа), Киборга (Рэй Фишер) и Флэша (Эзра Миллер), уже может быть слишком поздно, чтобы спасти планету от нападения катастрофических масштабов.

Антагонистами супергероев DC выступят Степпенвулф (Киаран Хайндс) и Парадемоны. К роли Альфреда Пенниуорта вернется Джереми Айронс, а Марту Кент снова сыграет Дайан Лэйн. Также на огонек заглянет Лекс Лютор в исполнении Джесси Айзенберга.

Кроме того, в «Лиге» дебютируют Джей Кей Симмонс в роли Джеймса Гордона, Эмбер Хёрд в образе Меры ‒ Королевы Атлантиды и супруги Аквамена, Кирси Клемонс, играющая Айрис Уэст, Билли Крудап, воплощающий образ отца Флэша, и Уиллем Дефо, который сыграет Нуидиса Валко – наставника и помощника Аквамена. Образ Ипполиты, матери Чудо-Женщины и Королевы Темискиры, во второй раз примерит на себя Конни Нильсен.

В широком прокате «Лига Справедливости» окажется 16 ноября.